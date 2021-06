Les images officielles du Galaxy Z Fold 3 et du Flip 3 de Samsung viennent de fuir – .

Samsung dévoilera deux nouveaux téléphones pliables en août, mais les fans de téléphones Galaxy qui gardent un œil sur les rumeurs de Samsung ne seront pas surpris lors du prochain grand événement de presse Unpacked de la société. Cela fait des mois que nous voyons des rumeurs sur les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 qui nous disent tout ce qu’il y a à savoir sur les nouveaux combinés pliables. Chaque nouvelle fuite semblait renforcer les précédentes, car diverses sources ont fourni les mêmes détails sur les nouveaux designs, fonctionnalités, prix et dates de sortie de Fold et Flip. Puis vint une grosse fuite qui nous montra de prétendus documents de presse pour le Fold 3 et le Flip 3, y compris des images floues des combinés.

La documentation que Samsung a déposée auprès de la FCC a confirmé certaines des principales fonctionnalités de Fold 3 plus tôt cette semaine, notamment la prise en charge du stylet S Pen. Maintenant, nous arrivons aux dernières fuites Fold 3 et Flip 3: les rendus officiels de Samsung viennent d’être publiés par un leaker bien connu.

Evan Blass a publié des rendus de presse sur Twitter des deux combinés qui indiquent que les fuites de conception antérieures étaient exactes.

Le Flip 3 aura un écran externe plus grand que son prédécesseur et il affichera beaucoup plus d’informations qu’avant. En plus d’obtenir plus de détails sur les notifications entrantes et d’autres statistiques du téléphone en un coup d’œil, le plus grand écran agira également comme un bien meilleur viseur pour les photos de selfie prises avec le module principal de l’appareil photo.

Ce module de caméra principal a deux objectifs qui sont placés verticalement à côté de ce grand écran externe.

Fuite du rendu du Galaxy Fold 3. Source de l’image : Samsung via Evan Blass

Le Fold 3 est facilement le combiné le plus excitant des deux pliables. Le rendu ci-dessus nous donne un aperçu de la conception plein écran, suggérant que Samsung pourrait utiliser une conception d’affichage Infinity-O plutôt que d’apporter sa technologie Under Panel Camera (UPC) aux téléphones pour la première fois. La caméra selfie perforée est clairement visible, mais cela pourrait être une astuce marketing destinée à masquer le fait que la caméra selfie est placée sous une partie active de l’écran. C’est également un moyen pratique de dire aux utilisateurs qui ne sont peut-être pas familiers avec les développements UPC de Samsung que le Fold a une caméra selfie interne.

Samsung a délibérément rendu l’appareil photo, ce qui est intéressant. https://t.co/mFVVkNFGIP – Univers de glace (@UniverseIce) 25 juin 2021

Commentant l’image, un autre leaker digne de confiance a tenu à remarquer que Samsung avait “délibérément” rendu l’appareil photo dans l’image officielle. Ice Universe a été parmi les premiers leakers à affirmer que le Fold 3 sera doté d’un écran UPC.

La deuxième image Fold 3 de Blass est encore plus excitante que la première, car elle montre le stylet S Pen assis à côté du combiné. Nous savons déjà que le Fold 3 sera livré avec un support de stylet, ce qui est en soi une mise à niveau passionnante. Non pas parce que la saisie au stylet est indispensable sur n’importe quel téléphone, sans parler d’un téléphone pliable, mais parce que les téléphones pliables ont des écrans fragiles. La mise à niveau du S Pen de Samsung implique que le verre Ultra Thin Glass (UTG) recouvrant l’écran OLED pliable est plus durable que l’année dernière.

L’image nous indique également que la caméra arrière a trois objectifs placés verticalement et que le module de caméra prend moins de place que celui du Fold 2. Il est à noter que le bouton d’alimentation semble être un bouton ordinaire plutôt qu’un bouton avec un capteur d’empreintes digitales intégré. C’est là que se trouve le capteur d’empreintes digitales de Fold 2. On ne sait pas si Samsung a placé le capteur d’empreintes digitales sous l’écran pliable du Fold 3.

