Les images promotionnelles montrent le ton sombre de The Batman – The News of Chihuahua – Entre les lignes

Bien que la première bande-annonce de The Batman soit arrivée il y a quelques mois, avec Robert Pattinson comme nouveau Dark Knight, les fans attendaient toujours de voir en détail le costume que l’acteur portera dans son intégralité. Désormais, grâce à une nouvelle image issue du merchandising du film, la figure menaçante du nouveau Bat Man a été révélée.

https://twitter.com/pattinsonphotos/status/1394775501089218562/photo/1

Après plusieurs retards causés par le coronavirus, Warner commence déjà à promouvoir le film Batman. Bien que les détails spécifiques de l’intrigue aient été gardés secrets, le réalisateur Matt Reeves a prévu que le film suivra Bruce Wayne dans sa deuxième année en tant que croisé masqué et explorera la corruption de Gotham et son lien avec la famille du héros protagoniste. .

L’esthétique sera également beaucoup plus sombre que les adaptations précédentes de Dark Knight, comme le montraient déjà les aperçus, et cela inclut bien sûr le nouveau Batsuit que Pattinson portera, ce qui lui donne un véritable look de cauchemar, comme le montre l’image partagée par Reddit utilisateur TheLoganDickinson.

La photo en question correspond à la couverture du calendrier Batman, et montre le chevalier noir dans toute sa splendeur, oui, de la taille jusqu’à la taille. La conception du logo de la chauve-souris sur sa poitrine est le détail le plus remarquable, car il semble être fait avec les parties d’une arme à feu, peut-être la même qui a tué de nouvelles images de The Batman avec Robert Pattinson, Riddler et Catwoman, les parents de Bruce Wayne. . Outre les logos et autres images du héros, apparaissent également la Catwoman de Zoe Kravitz et celle qui pourrait être Riddle, celle qui sera le grand méchant du film joué par Paul Dano.

D’autre part, des rumeurs suggèrent également que puisque Batman en est encore à sa deuxième année dans le film, ce costume de chauve-souris ne sera pas le seul à apparaître dans le film, Pattinson arborant une deuxième tenue dans le troisième acte du film. Et avec Riddler comme principal méchant, les choses ne vont pas bien pour le débutant Justice of Gotham.

La première de The Batman est prévue pour le 4 mars 2022

Source: Cependant