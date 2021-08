Les imbéciles du rempart perdent la tête à cause du bon sens de Mike Rowe sur les vaccins – RedState ⋆ .

Hier, j’ai rendu compte de l’impressionnante publication Facebook de Mike Rowe sur les raisons pour lesquelles il n’encouragerait pas les gens à se faire vacciner malgré le fait qu’il se soit lui-même vacciné. Jetez-y un coup d’œil d’abord. Si vous ne l’avez pas déjà lu, cela en vaut vraiment la peine et aide à mieux comprendre le reste de cette histoire.

Rowe a fait un message puissant qui n’était pas anti-vaccin, mais a reconnu les inquiétudes légitimes que les gens ont au sujet des volte-face et des diktats du gouvernement et des « experts » sur le sujet. Il a expliqué pourquoi les gens hésitaient et ce que vous pourriez faire en tant que gouvernement – ​​plutôt que d’attaquer les non vaccinés, comme le font le groupe Biden et d’autres démocrates.

Ce matin, le Bulwark a essayé de s’accrocher à ce message et d’obtenir des clics haineux avec une histoire accusant faussement Rowe d’être “anti-anti-anti-vaxx”.

“Mike Rowe – le célèbre vrai homme, sale boulot, dur à cuire – essaie d’ouvrir une nouvelle voie dans le discours politique: anti-anti-anti-vaxx.” https://t.co/0pW6jfjxp2 – Charlie Sykes (@SykesCharlie) 7 août 2021

Maintenant, nous pouvons commencer par le fait que le rempart a pratiquement toujours tort, car c’est leur nature. Ils essaient de rédiger les remarques puissantes de Rowe pour obtenir quelques clics car maintenant, ils n’ont rien sans la poussée de leur haine de Trump. Comment quelqu’un avec une plateforme comme Rowe ose-t-il refuser de pousser le vaccin et admettre qu’il ne sait pas tout !

Ils le reconnaissent, puis essaient de prétendre qu’il pousse un avis médical en reconnaissant que les gens ont des questions légitimes. Imaginez l’audace de ce post de ces personnages. Nous savons que les gens ont des questions, en grande partie à cause de la confusion des « experts » et du gouvernement.

Donc, leur réponse à cela – apparemment – ​​est que les personnes qui ont des questions doivent être renvoyées. Et traités comme des parias. Je suis sûr que ce sera très convaincant. Vous devez vous soumettre sans poser de questions, selon le Rempart, et les questions doivent être supprimées. Cette attitude est-elle plus susceptible de convaincre les gens de se faire vacciner ou plus susceptible de faire croire aux gens que vous leur dictez ? Le Rempart, bien sûr, est encore une fois du mauvais côté de cette question.

Ils mentent aussi carrément que Rowe était «anti-anti-anti-vaxx». Rowe est clair sur le fait qu’il a été vacciné et explique comment les vaccins ont sauvé des vies. Mais au lieu de traiter les personnes qui avaient des questions et du scepticisme comme des ennemis, comme le font Biden et The Bulwark, il respecte pourquoi certaines personnes ont ces questions légitimes. Quelque chose que le rempart, qui vit en attisant l’indignation, ne semble pas pouvoir faire. Si Rowe est anti-vaccin, pourquoi dit-il qu’il l’a pris et vantant les vaccins pour les vies qu’ils ont sauvées ?

Ils attaquent les critiques de Rowe contre « les mêmes personnes qui nous ont dit que les masques étaient inutiles », essayant de contester ce que Fauci a dit en mars 2020. Ils sont apparemment cool avec le concept d’un « scientifique » qui nous ment pour notre « propre bien ». ”, sans même comprendre que ce n’est pas ce que la science est censée être et que c’est de la politique pure et simple.

Le Bulwark a également apparemment manqué le conseiller de Biden, Michael Osterholm, affirmant que la plupart des masques en tissu que les gens portent ne sont pas efficaces. Ils ne sont vraiment pas bons en journalisme. Ils ont apparemment vendu cela quand ils ont vendu leur âme pour qu’elle soit “toute la haine de Trump, tout le temps”.

Ils attaquent la déclaration de Rowe selon laquelle «ce sont les mêmes personnes qui nous ont dit qu’elles ne feraient confiance à AUCUN vaccin développé sous la dernière administration», agissant comme si le seul démocrate à avoir remis en question le vaccin sous l’administration Trump était Kamala Harris. Mais ils essaient de justifier cela en interrogeant simplement Trump. Parlez d’un argument fallacieux. Oui, elle attaquait à cause de Trump, et c’est pourquoi c’était mal. Elle le faisait pour des raisons purement politiques. Et elle n’était pas la seule, comme le prouve la vidéo suivante.

Je suis désolé, je ne vois DeSantis nulle part dans ces clips. Mais votre patron et le tsar des frontières (sur qui vous avez planté des morceaux à succès) sont tous deux mis en évidence ici.pic.twitter.com/7naGYLd0t9 https://t.co/xpkqhWydVh – Arthur Schwartz (@ArthurSchwartz) 4 août 2021

En bout de ligne ? The Bulwark n’aura jamais la portée, le respect et le bon sens que Mike Rowe a. Ils ne comprennent même pas le concept de respect des autres. Alors, ils ont essayé de le retirer – et ont fini par échouer lamentablement.