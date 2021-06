Les IMF accueillent un programme de garantie de crédit de 7 500 crores de roupies

in

Le PDG et directeur de MFIN, Alok Misra, a déclaré que le système de garantie de crédit aux IMF jouerait un rôle de catalyseur pour faciliter le crédit aux IMF et à leurs clients en ces temps difficiles.

Alors que le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a annoncé lundi un programme de garantie de crédit de 7 500 crores de roupies pour les institutions de microfinance (IMF) comme soulagement économique de la pandémie, les acteurs de la microfinance et les organismes du secteur ont déclaré que le programme jouerait un rôle de catalyseur pour faciliter le crédit aux IMF et à leurs clients. car les banques seraient à l’aise pour prêter aux micro-prêteurs à des taux raisonnables en cette période difficile.

Le directeur général et PDG de Village Financial Services, Kuldip Maity, a déclaré : « Nous nous félicitons de l’initiative annoncée par le ministre des Finances pour faciliter les prêts aux emprunteurs du bas de la pyramide par le biais des institutions de microfinance. Cette décision profitera à la fois aux NBFC-IMF et à leurs emprunteurs en ces temps difficiles, car les décaissements des IMF ont été touchés en raison de problèmes de trésorerie, ce qui a finalement laissé les emprunteurs en détresse car ils n’étaient pas en mesure de poursuivre leurs activités génératrices de revenus en raison de manque de fonds. . “

« Il convient de mentionner tout particulièrement la couverture des prêts à terme des banques commerciales régulières aux IMF, contrairement aux seules CP/MNT dans le programme de l’année dernière, qui permettra aux petites IMF d’être couvertes. D’autres mesures spécifiques introduites dans le programme en termes d’éligibilité des clients standard, d’orientations tarifaires, de concentration sur les nouveaux prêts et de garantie jusqu’à 75 % du montant par défaut garantiront que le programme profite de manière substantielle aux clients de la microfinance.

