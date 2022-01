Les IMF demandent l’extension du programme de garantie de crédit jusqu’à l’exercice 2023

Le gouvernement devrait présenter le budget 2022-2023 le mois prochain.



Les institutions de microfinance (IMF) ont écrit au ministre des Finances Nirmala Sitharaman pour demander l’extension du programme de garantie de crédit pour les microprêteurs jusqu’à l’exercice 2022-2023 avec un montant de Rs 15 000 crore.

Sur le montant, au moins 75 pour cent devraient être réservés aux petites et moyennes IMF, a écrit Sa-Dhan, un organisme d’autorégulation du secteur de la microfinance, au ministre des Finances dans ses attentes prébudgétaires.

L’organisme de l’industrie a déclaré que les petites IMF ont du mal à mobiliser des investissements supplémentaires/nouveaux et ont donc demandé un soutien avec une dette subordonnée d’une durée de 5 à 7 ans.

Il a également déclaré que la SIDBI et la NABARD devraient être autorisées à émettre des obligations sociales exonérées d’impôt pendant cinq ans pour fournir exclusivement des dettes/fonds propres aux IMF opérant dans les zones semi-urbaines ou rurales.

Environ 30 pour cent de ces fonds peuvent être sous forme de capitaux propres et le reste sous forme de dette.

En outre, les micro-prêteurs ont demandé la mise en place d’un fonds de développement de la microfinance de Rs 1 000 crore à NABARD pour soutenir les IMF à but non lucratif avec une subvention ainsi qu’un fonds renouvelable/un soutien au refinancement.

« Le secteur de la microfinance a déboursé 2 03 262 roupies crore lakh lors du dernier exercice, ce qui représente près de 1,5% du PIB de l’Inde. Par conséquent, le secteur, s’il est soutenu de manière adéquate dans le prochain budget de l’Union, peut jouer un rôle central dans la relance et le pilotage de la croissance et de la consommation », a déclaré le directeur exécutif de Sa-Dhan, P Satish.

Il a déclaré que le gouvernement avait soutenu le secteur par diverses mesures, y compris le programme de garantie de crédit, pendant les périodes difficiles de la pandémie en cours.

Cependant, le secteur est encore confronté à peu de défis en termes de coûts de crédit plus élevés et d’accès à des fonds à long terme à faible coût, a ajouté Satish.

