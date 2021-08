Les IMF et le gouvernement de l’Assam signent un protocole d’accord pour le programme d’incitation et d’aide à la microfinance de l’Assam

« L’AMFIRS vise à fournir une aide financière du gouvernement aux emprunteurs de microfinance de l’État pour les aider à continuer à maintenir une bonne discipline de crédit à l’époque de Covid », a-t-il ajouté.

Le gouvernement de l’Assam a signé mardi un protocole d’accord avec des prêteurs de microfinance pour la mise en œuvre du programme d’aide à la microfinance pour les emprunteurs de microcrédit dans l’État. Le 18 juin, le ministre en chef Himanta Biswa Sarma a annoncé l’aide spéciale pour les clients de la microfinance et a partagé les grandes lignes du programme.

S’exprimant lors de la signature du protocole d’accord à Guwahati mardi, Sarma a déclaré que le programme, Assam Micro Finance Incentive and Relief Scheme (AMFIRS), 2021, impliquerait un portefeuille de crédits de 12 000 crores de roupies, sur lequel le gouvernement de l’État serait tenu de dépenser environ Rs. 7 200 crores.

Il y avait 14 lakh emprunteurs de microfinance dans l’État jusqu’en juin 2021, a-t-il informé, selon un communiqué publié par la cellule des relations publiques du ministre en chef. « Assam Micro Finance Incentive and Relief Scheme a été conçu dans le but d’équilibrer la vision à long terme d’assurer la continuité de la microfinance pour soutenir les activités économiques des ménages à faible revenu et pauvres dans l’État et de fournir un soulagement aux clients éligibles pour surmonter le stress actuel dans le secteur de la microfinance pour diverses raisons opérationnelles », a déclaré le ministre en chef.

Selon un communiqué de l’organisme de l’industrie de la microfinance MFIN, pas moins de 37 prêteurs de microfinance ont signé le protocole d’accord avec le gouvernement d’Assam pour la mise en œuvre conjointe du programme d’aide. Le protocole d’accord définit les devoirs et les responsabilités des deux parties – le gouvernement de l’État et les prêteurs, dont six banques universelles, 25 NBFC-IMF, deux NBFC et quatre petites banques financières – pour assurer la mise en œuvre réussie du programme, a déclaré MFIN.

« L’AMFIRS vise à fournir une aide financière du gouvernement aux emprunteurs de microfinance de l’État pour les aider à continuer à maintenir une bonne discipline de crédit à l’époque de Covid », a-t-il ajouté.

Après l’allégement spécial annoncé le 18 juin, les prêteurs l’avaient bien accueilli car il s’agit d’un allégement ponctuel pour les clients stressés et non d’une renonciation à la dette. Le programme offrira des incitations aux clients qui remboursent régulièrement et aidera les clients en retard à devenir réguliers.

S’exprimant sur le développement, Alok Misra, PDG et directeur de MFIN, a déclaré : « La signature du protocole d’accord après plusieurs séries de discussions est un développement important, démontrant l’intention du gouvernement d’Assam et des institutions de microfinance de travailler à l’unanimité pour le bien-être. des emprunteurs de microfinance dans l’État.

MFIN est convaincu que la mise en œuvre du programme assurera la continuité de la microfinance pour soutenir les activités économiques des ménages à faible revenu dans l’Assam tout en fournissant un soulagement immédiat aux clients éligibles pour surmonter le stress actuel dans le secteur de la microfinance encore accentué par la pandémie de Covid-19, Misra a déclaré, ajoutant que l’accent mis par le gouvernement sur le maintien de la discipline du crédit et de la finance responsable est évident.

De manière significative, bien que l’efficacité de la collecte des microcrédits se soit améliorée sur une base panindienne au milieu de la pandémie de Covid-19, l’Assam est toujours à la traîne.

