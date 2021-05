Les imitateurs d’Elon Musk font des millions d’arnaques cryptographiques

19/05/2021 à 09:59 CEST

SPORT.es

Des escrocs de la crypto se faisant passer pour le patron de Tesla Elon Musk ils ont gagné plus de 2 millions de dollars en seulement six moisdisent les responsables américains de la protection des consommateurs. La Federal Trade Commission a reçu 7 000 plaintes les personnes qui ont perdu au total plus de 80 millions de dollars dans les escroqueries cryptographiques depuis octobre 2020.

La FTC annonce des pertes pour des escrocs prétendant être du musc ou d’autres personnes célèbres augmenté de près de 1000% en 2019 et 2020. Ces escroqueries commencent souvent comme des conseils d’investissement sur les babillards électroniques en ligne. Ces «astuces» attirent les gens vers de faux sites Web d’investissement.

LLes escrocs se font souvent passer pour des personnalités bien connues sur Twitter copier leurs photos de profil et choisir des noms d’utilisateurs très similaires à ceux des comptes authentiques. Ils publient ensuite des réponses aux tweets populaires créés par la véritable célébrité pour donner de l’importance à leurs publications sur Twitter.