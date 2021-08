les impacts climatiques sur la qualité du poisson

29/08/2021 à 9h07 CEST

Des millions de personnes dans des pays du monde entier pourraient être confrontées à un risque accru de malnutrition en raison des effets graves du changement climatique sur les pêcheries locales, selon une étude d’une équipe internationale publiée dans la revue Current Biology. Le réchauffement du climat réduit l’apport des micronutriments que contient le poisson, essentiels à l’alimentation humaine.

Les analyses réalisées sur 800 espèces de poissons dans plus de 157 pays de la planète ont révélé comment deux pressions majeures et croissantes, le changement climatique et la surpêche, pourraient affecter la disponibilité des micronutriments vitaux pour les humains dans les océans.

En plus des acides gras oméga-3, le poisson est une source importante de fer, de zinc, de calcium et de vitamine A. Le manque de ces micronutriments vitaux est lié à des maladies telles que la mortalité maternelle, le retard de croissance et la pré-éclampsie.

L’analyse d’une équipe internationale du Royaume-Uni et du Canada, dirigée par des scientifiques de l’Université de Lancaster, révèle que le changement climatique est la menace la plus répandue pour l’approvisionnement en micronutriments essentiels des poissons marins, et menace l’approvisionnement en micronutriments essentiels de la pêche dans 40 % des des pays.

Les pays dont les micronutriments de la pêche sont menacés par le changement climatique sont généralement des nations tropicales, y compris des pays d’Asie de l’Est et du Pacifique tels que la Malaisie, le Cambodge, l’Indonésie et le Timor-Leste, ainsi que des pays d’Afrique subsaharienne tels que le Mozambique et la Sierra Leone.

Cette vulnérabilité au changement climatique pour les pêcheries de ces pays est particulièrement grave, car les carences alimentaires en calcium, fer, zinc et vitamine A sont particulièrement répandues sous les tropiques.

De plus, ces pays tropicaux sont plus vulnérables aux altérations de leurs pêcheries dues au changement climatique précisément parce qu’ils dépendent dans une large mesure de la pêche pour maintenir leurs économies nationales et le régime alimentaire de leur population. De plus, ils ont une capacité sociale limitée à s’adapter au changement.

Des études antérieures, en particulier des recherches sur la teneur en micronutriments du poisson, dirigées par le professeur Christina Hicks et publiées dans « Nature », ont montré que tous les poissons n’ont pas le même contenu nutritionnel.

Un certain nombre de facteurs liés aux poissons, tels que leur régime alimentaire, la température de l’eau de mer et la dépense énergétique, influencent la quantité de micronutriments que contiennent ces animaux. Les poissons tropicaux sont généralement plus riches en micronutriments que les espèces d’eau froide.

En matière de résistance au changement climatique et de pêche, tous les poissons ne sont pas les mêmes. Des études antérieures du professeur William Cheung et de ses collègues ont montré que les grandes espèces avec une petite aire de répartition ont tendance à être plus vulnérables au changement climatique.

En revanche, les espèces qui mettent plus de temps à atteindre la maturité et à croître plus lentement sont plus vulnérables à la pêche, car leurs populations mettent plus de temps à se reconstituer.

La malnutrition menace des millions de personnes

Leurs résultats ne montrent qu’une faible relation entre la densité en micronutriments d’une espèce de poisson individuelle et sa vulnérabilité au changement climatique ou à la surpêche. Cependant, lorsque les scientifiques ont analysé les captures halieutiques totales des pays, leurs résultats ont révélé un impact clair du changement climatique sur la disponibilité globale des micronutriments dans environ 40 % des pays, ce qui menace la sécurité alimentaire de millions de personnes qui vivent dans ces pays.

L’une des principales raisons pour lesquelles le changement climatique est une menace est due aux espèces que les pays capturent souvent.

Les pêcheurs de certains pays tropicaux ciblent des espèces très riches en micronutriments qui sont plus vulnérables au changement climatique, comme le maquereau indien et le maquereau court (Rastrelliger kanagurta et Rastrelliger brachysoma), le bonga et l’alose hilsa (Ethmalosa fimbriata et Tenualosa ilisha) et les dauphins (Coryphaena hippurus ).

Cependant, les résultats de l’étude contiennent également des données qui donnent de l’espoir pour l’avenir. Certains pays pourraient adapter leurs pêcheries pour exclure les espèces vulnérables et se concentrer sur des espèces alternatives riches en micronutriments qui sont également résistantes au changement climatique et à la surpêche, mais qui sont actuellement sous-représentées dans les captures.

Le Dr Eva Maire, de l’Université de Lancaster et auteur principal de l’étude, note que, « Comme le changement climatique et la surpêche sont des pressions importantes et croissantes sur les stocks de poissons à l’échelle mondiale, il est essentiel que les besoins alimentaires de millions de personnes sachent dans quelle mesure ces pressions auront sur la disponibilité des micronutriments dans nos mers à l’avenir ».

«Nous avons montré que le changement climatique est la menace la plus répandue pour l’approvisionnement en micronutriments vitaux pour de nombreux pays du monde, et en particulier sous les tropiques », dit-il.

Cette étude est basée sur le modèle ‘FishNutrients’, une base de données récemment publiée sur la composition nutritionnelle des poissons. « Ces données ouvrent un tout nouveau domaine de recherche et sont cruciales pour relever les défis de la sécurité alimentaire mondiale », déclare le co-auteur Aaron MacNeil, professeur agrégé à l’Ocean Frontier Institute de l’Université Dalhousie. Nos recherches montrent que les efforts visant à améliorer la sécurité alimentaire et à lutter contre la malnutrition nécessitent l’intégration des politiques de la pêche, du climat et de l’alimentation pour garantir ces micronutriments aux générations actuelles et futures.

Le professeur William Cheung, co-auteur de l’Université de la Colombie-Britannique, ajoute : « En plus de souligner la menace croissante du changement climatique pour la sécurité alimentaire de millions de personnes, notre étude offre également de l’espoir pour l’avenir. En ayant des informations nutritionnelles sur les différentes espèces de poissons, de nombreux pays ont la capacité d’adapter leurs politiques de pêche pour se concentrer sur les différentes espèces de poissons les plus résistantes. De cette façon, ces nations peuvent assurer un approvisionnement plus fiable en micronutriments pour leurs populations.

Article de référence : https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/138011/1/Hicks_et_al_Nature_accepted.pdf

