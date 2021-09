Les impayés en cours de Coal India passent de Rs 22 000 crore à Rs 16 000 crore

in

Le président et directeur général de CIL, Pramod Agrawal, dans son discours à l’AGA, a déclaré que la société avait planifié de manière proactive un ensemble de mesures pour stimuler la production de charbon et maintenir la dynamique de l’offre, ce qui était vital compte tenu de la demande décisive.

Les arriérés de Coal India (CIL) des gencos sont tombés à Rs 16 840 crore au 31 août contre Rs 22 000 crore au début de l’exercice, une récupération supérieure à 65%% au cours des cinq derniers mois.

Le directeur financier de la société, Samiran Dutta, répondant aux questions posées lors de la 47e assemblée générale annuelle, a déclaré que les retards de paiement diminuaient et devraient considérablement réduire avant la fin du deuxième trimestre, l’exercice en cours.

Le Rajasthan, le Karnataka, le Bengale occidental et d’autres avaient d’énormes retards de paiement et CIL a dû restreindre ses approvisionnements pour augmenter la pression sur les gencos de l’État, ce qui a entraîné une pénurie de charbon à la tête de l’usine.

Bien que CIL ait déclaré que les centrales électriques, y compris celle de NTPC, avaient restreint les prélèvements, entraînant une pénurie de charbon aux têtes des centrales, le mineur a préparé un plan d’urgence et a priorisé l’approvisionnement de ces centrales, qui avaient des stocks de charbon de moins de sept jours. .

Le pays, a-t-il dit, a généré 1378,525 milliards d’unités d’électricité au cours de l’exercice 21, dont 950,751 milliards d’unités à base de charbon. Avec une part d’environ 55%, le charbon continuerait d’occuper une place importante dans le panier énergétique de l’Inde pendant encore quelques décennies, a déclaré Agrawal.

Il a déclaré que la société, au cours du dernier exercice fiscal, avait autorisé 36 projets miniers d’une capacité sanctionnée de 332,77 millions de tonnes. La société a également conçu un plan de transformation pour l’opérationnalisation de 15 mines en engageant un développeur et un opérateur minier, qui a une capacité ultime de produire 160 MT par an.

Ces mines ont été fermées et déclarées abandonnées.

La société a obtenu l’autorisation environnementale pour 31 projets miniers et deux laveries ayant une capacité supplémentaire de 27,89 MTPA et 3 MTPA respectivement. Le déboisement forestier (FC) de l’étape -2 a été obtenu pour 8 propositions couvrant 1 387,06 hectares de terres forestières et le FC de l’étape 1 pour une proposition couvrant 277,15 hectares.

Sur la gouvernance d’entreprise, a-t-il dit, la société a dû procéder à un audit de secrétariat et obtenir un rapport sans réserve pour ne pas avoir le nombre requis d’administrateurs indépendants, de femmes administratrices indépendantes et de non-reconstitution de divers sous-comités.

