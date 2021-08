Les impayés sur prêts ont sensiblement augmenté dans les segments des PME et du commerce de détail ; Les prêts improductifs pourraient bondir de 50 % en 2 ans : Moody’s

Moody’s a déclaré que les PNL se formeront plus rapidement au cours de la deuxième vague que lors de la première vague, les prêts aux travailleurs indépendants ainsi que les prêts aux PME étant les plus susceptibles de se détériorer.

Crédit et financement pour les MPME : Le deuxième Covid en Inde entraîne de nouvelles dépréciations de prêts, principalement dans les segments des PME et de la vente au détail, car les nouvelles mesures de confinement pour contenir la résurgence du coronavirus érodent davantage l’épargne et les revenus de nombreux travailleurs indépendants et PME, a déclaré jeudi Moody’s Investors Service. «Leurs revenus ont déjà été touchés par les perturbations économiques de la première vague, et les familles dont les membres sont infectés ont dû supporter le fardeau supplémentaire des dépenses médicales. De plus, les mesures gouvernementales pour soutenir les ménages et les entreprises sont plus limitées cette fois-ci. » Par conséquent, les prêts non performants (PNL) se formeront plus rapidement que lors de la première vague, les prêts aux travailleurs indépendants, y compris les prêts automobiles, la microfinance et les prêts non garantis ainsi que les prêts aux PME, étant les plus susceptibles de se détériorer, a-t-il ajouté.

« Les impayés sur les prêts ont considérablement augmenté dans les segments de détail des travailleurs indépendants tels que les cartes de crédit, les prêts personnels ainsi que les prêts aux petites et moyennes entreprises. Dans notre scénario de référence, nous prévoyons que la formation de nouveaux prêts non performants augmentera de 50 % au cours des deux prochaines années pour atteindre environ 1,5 % des prêts bruts, contre 1 % des prêts bruts au cours de l’exercice 2021 », Alka Anbarasu, vice-présidente et responsable principale du crédit. , Institutions financières, a déclaré Moody’s Investors Service à Financial Express Online.

Il est important de noter que le ratio de NPL des particuliers et des PME a augmenté dans la plupart des banques notées par Moody’s. Cela comprenait Punjab National Bank (11,6% de mars 2020 à 15,6% en juin 2021), Union Bank of India (11% à 12,7%), Bank of Baroda (7,4% à 9,3%), Yes Bank (1,5 % à 3,4 %), ICICI (1,7 % à 3,2 %), Indus Ind Bank (1,5 % à 2,9 %), Axis Bank (1,9 % à 2,8 %) et HDFC Bank ( 1,3 pour cent à 1,7 pour cent). Selon le rapport de Moody’s, SBI, Canara Bank et IDBI ont fait état d’une baisse du ratio de NPL dans le commerce de détail et les PME.

Cependant, la reprise économique, le resserrement des critères de souscription des prêts qui étaient en cours avant la pandémie et le soutien continu du gouvernement aux emprunteurs empêcheront une forte augmentation des NPL, a noté la société de notation. Cela signifie que la situation actuelle retardera mais ne fera pas dérailler de manière significative les améliorations des bilans des banques qui avaient commencé quelques années avant la pandémie. “Le ratio moyen de NPL des banques continuera de baisser d’ici la fin mars 2023, en grande partie en raison de la résolution des anciens NPL et d’une accélération de la croissance du crédit, qui compensera l’augmentation des nouveaux NPL”, a ajouté Anbarasu.

La Reserve Bank of India (RBI) avait déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle était consciente du stress dans le segment de la vente au détail et des MPME, mais ce n’est pas alarmant. Lors de la conférence de presse post-politique monétaire, le vice-gouverneur de la RBI, MK Jain, avait déclaré : “Il y a une visibilité sur un peu de stress à partir des données passées, mais ce n’est certainement pas alarmant”. Jain avait informé que RBI effectuait des tests de résistance et s’était engagé avec les entités réglementées à ce sujet.

