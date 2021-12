Les importations dans le secteur des jouets ont diminué au cours des trois dernières années : gouvernement

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le secteur comptait 8 366 fabricants de jouets MPME enregistrés en vertu du Code national de classification des industries 2008.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les importations de jouets en Inde ont diminué au cours des trois dernières années dans plusieurs catégories, a déclaré mercredi le ministère du Commerce. Alors que les consoles et machines de jeux vidéo, les articles pour fêtes foraines, jeux de table ou de salon ont baissé de 3,30 %, passant de 50 millions de dollars au cours de l’exercice 19 à 48,38 millions de dollars au cours de l’exercice 20, la baisse au cours de l’exercice 21 s’est établie à 21 % à 38,12 millions de dollars. De même, la catégorie de jouets « articles de fête, de carnaval ou d’autres divertissements, y compris les tours de magie et les blagues de fantaisie » a baissé de 37% à 10,17 millions de dollars en FY21 contre 16,3 millions de dollars en FY20. D’autres jouets, modèles de taille réduite et modèles récréatifs similaires, etc. ont baissé de 53% au cours de l’exercice 21 à 129,63 millions de dollars contre 279,25 millions de dollars au cours de l’exercice 20, selon les données partagées par Mos Commerce Som Parkash dans une réponse écrite dans le Lok Sabha.

Selon les données du mémorandum Udyog Aadhaar (UAM), le secteur comptait 8 366 fabricants de jouets MPME enregistrés en vertu du Code national de classification des industries 2008. « Le gouvernement a pris une série de mesures pour promouvoir la fabrication nationale de jouets afin de garantir qu’aucun des jouets bon marché sont importés en Inde. Le gouvernement a pris des mesures importantes pour promouvoir l’industrie nationale du jouet dans le pays, y compris des tests d’échantillons obligatoires de chaque envoi de jouets importés, l’augmentation des droits de douane de base sur les jouets de 20 à 60 pour cent, la mise en œuvre de l’ordonnance sur les jouets (contrôle de la qualité). avec effet au 1er janvier 2021, etc. », a déclaré Parkash.

Le ministre a ajouté que dans le cadre du programme de fonds pour la régénération des industries traditionnelles (SFURTI) du ministère des MPME, les fabricants se sont vu offrir une assistance pour la création d’un centre d’installations communes avec les dernières machines, centres de conception, banque de matières premières, compétences développement, etc. Jusqu’à présent, 14 groupes de jouets en Inde ont été approuvés dans le cadre du programme au profit de 8 839 artisans avec une dépense d’environ Rs 41,60 crore. En outre, le Bureau du Commissaire au développement (Artisanat), Ministère du Textile a identifié 13 groupes de jouets pour le développement des artisans de jouets faits à la main.

En février de l’année dernière, le gouvernement avait augmenté le droit de douane de base (BCD) sur les jouets portant le code SH-9503 de 20 à 60 pour cent. De plus, le gouvernement a introduit le Toys (Quality Control) Order (QCO) par lequel les jouets sont soumis à la certification obligatoire du Bureau of Indian Standards (BIS) avec effet au 1er janvier de cette année.

