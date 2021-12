Les importations de charbon de l’Inde baissent de 27% à 16 millions de tonnes en octobre

« On estime que les importations indiennes de charbon et de coke en octobre 2021 via les ports principaux et secondaires ont diminué de 26,8% par rapport à octobre 2020 », a-t-il déclaré.

Les importations de charbon de l’Inde ont enregistré une baisse de 26,8% à 15,75 millions de tonnes (MT) en octobre par rapport au même mois il y a un an. Le pays avait importé 21,50 MT de charbon en octobre 2020, selon les données compilées par les services mjunction. « On estime que les importations indiennes de charbon et de coke en octobre 2021 via les ports principaux et secondaires ont diminué de 26,8% par rapport à octobre 2020 », a-t-il déclaré. mjunction – une coentreprise entre Tata Steel et SAIL – est une société de commerce électronique B2B et publie également des rapports de recherche sur les marchés verticaux du charbon et de l’acier. Cependant, les importations de charbon en octobre ont augmenté de 6% par rapport aux 14,85 MT importées en septembre 2021, selon les données.

Sur le total des importations en octobre 2021, le charbon non cokéfiable s’élevait à 9,47 MT, contre 14,46 MT importées en octobre de l’année dernière. Les importations de charbon à coke étaient de 4,05 MT, inférieures aux 4,92 MT importées en octobre 2020.

Au cours de la période d’avril à octobre de l’exercice en cours, les importations totales de charbon s’élevaient à 123,09 MT, soit environ 5,4 % de plus que 116,81 MT au cours de la période de l’année précédente.

Au cours de la période avril-octobre, les importations de charbon non cokéfiable s’élevaient à 79,54 MT, légèrement supérieures aux 77,67 MT importées au cours d’avril-octobre de l’exercice précédent. Les importations de charbon à coke se sont élevées à 30,51 MT, contre 23,89 MT importées au cours de la période de l’année précédente.

Commentant la tendance des importations de charbon, Vinaya Varma, directeur général et PDG de mjunction, a déclaré : « Alors qu’il y avait une forte demande de charbon du secteur de l’électricité pendant la saison des fêtes, les prix fermes sur le marché maritime ont restreint les volumes d’importation. À l’avenir, l’amélioration de l’offre intérieure au cours des prochains mois devrait maintenir la demande d’importations à un faible niveau. »

