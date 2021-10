Les importations de GNL chutent de 13,6% en septembre

Au cours de la période d’avril à août, les volumes d’importation de GNL ont augmenté de 0,7 % en glissement annuel pour atteindre 13 033 mscm.

Les importations indiennes de gaz naturel liquéfié (GNL) ont enregistré une baisse de 13,2% en glissement annuel (en glissement annuel) à 1,9 million de tonnes (MT), ou 2 517,5 millions de mètres cubes standard (mscm) en septembre, selon une note récente publiée par Crédit Suisse. Avec cela, les importations de GNL en avril-septembre se sont élevées à 11,8 MT, légèrement inférieures aux 11,9 MT enregistrées au trimestre correspondant il y a un an.

Les volumes d’importation ont chuté, les prix spot mondiaux du GNL atteignant des sommets records dans un contexte de faibles stocks, d’une forte demande et d’une offre limitée de carburant. La consommation intérieure de gaz naturel avait augmenté de 10,1 % en glissement annuel pour atteindre 26 660 mscm au cours de la période avril-août et les chiffres de la demande pour septembre ne sont pas encore disponibles.

Au cours de la période d’avril à août, les volumes d’importation de GNL ont augmenté de 0,7% en glissement annuel pour atteindre 13 033 mscm. Cependant, la valeur des importations au cours de la même période avait augmenté de 68 % en glissement annuel pour atteindre 4,2 milliards de dollars. Les tarifs au comptant du GNL en Asie étaient passés de 6,9 ​​$/million d’unités thermiques britanniques (mbtu) au début de l’exercice à 17,7 $/mbtu à la fin du mois d’août. À la fin du mois de septembre, il avait même dépassé 25 $/mbtu. En avril-août 2019, l’importation de GNL était de 13 618 mscm et la valeur de l’importation était de 3,9 milliards de dollars. La consommation intérieure totale au cours de la période correspondante de l’exercice 20 était de 26 666 mscm.

La baisse des importations de GNL coïncide avec l’accélération de la production de gaz dans les champs difficiles de Reliance Industries et du bloc KG-D6 en eau ultra-profonde de BP dans le bassin de Krishna Godavari et du gaz en eau profonde U1B d’ONGC situé dans le KG-DWN 98/2 bloc sur la côte est. Bien que le prix plafond du gaz à produire à partir de ces gisements difficiles ait été relevé de 69 % à 6,13 $/mBtu, il reste bien inférieur aux tarifs du GNL importé.

La dépendance à l’égard des importations de gaz naturel, grâce à la hausse des prix du GNL et à l’augmentation de la production nationale, est passée de 54 % en avril-août 2020 à 49 % au cours du trimestre correspondant de cette année.

Les faibles importations de GNL « continueront de peser sur l’utilisation de Dahej jusqu’à ce que la croissance de la demande de gaz dépasse la nouvelle offre nationale de gaz de Reliance et ONGC (ce qui pourrait prendre encore 2-3 ans) », ont noté les analystes du Credit Suisse. La capacité totale des terminaux d’importation de GNL opérationnels est d’environ 40 MT par an (MTPA). Le terminal de Dahej de Petronet LNG, le plus grand d’entre eux avec une capacité de 17,5 MTPA, fonctionnait à 93% d’utilisation en septembre, contre 109% enregistré le mois correspondant de l’année précédente.