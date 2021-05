Les importations de pétrole brut ont chuté en mai

La consommation globale de produits pétroliers au cours du mois a toutefois augmenté de 81,5% par an, principalement sur une base inférieure de ventes anormalement modérées en avril 2020.

Même si les importations de brut de l’Inde et les niveaux d’utilisation des raffineries sont restés robustes en avril, les analystes de S&P Global Platts ont déclaré que le plein impact de la destruction de la demande de la deuxième vague du coronavirus ne se refléterait qu’en mai. Les raffineurs indiens ont expédié des cargaisons contractées plus tôt et se sont abstenus de revenir sur les accords en avril malgré une deuxième vague de coronavirus déclenchant des craintes de destruction de la demande.

«Tout comme l’année dernière, les raffineurs indiens ont été lents à réagir car les bruts étaient achetés à l’avance», a déclaré Lim Jit Yang, conseiller pour les marchés pétroliers de l’Asie-Pacifique chez S&P Global Platts Analytics, ajoutant que «mais alors qu’ils commençaient à réaliser le gravité de l’impact sur la demande des mesures de verrouillage, elles devraient réduire les courses et certaines l’ont déjà fait car les ventes du premier semestre de mai se sont avérées très faibles ». En avril, l’Indian Oil Corporation avait un taux de raffinage de 96,1%, qui était tombé à 84% au cours des 7 premiers jours de mai.

Les importations de pétrole brut ont augmenté de 10,3% en glissement annuel (en glissement annuel) pour s’établir à 18,3 millions de tonnes (MT) en avril 2021. La valeur des importations a toutefois été plus élevée de 183% à 8,5 milliards de dollars. Le prix du brut du panier indien était en moyenne de 63,4 $ / baril en avril contre 19,90 $ / baril le même mois il y a un an. En raison de la baisse des taux internationaux de pétrole brut au cours de la première moitié de l’exercice, la valeur des importations de brut avait chuté de 38% en glissement annuel à 62,7 milliards de dollars en FY21, même si les volumes d’importation avaient diminué d’environ 13% par an à 198 MT.

La consommation de produits pétroliers est tombée à 17 MT en avril, le plus bas enregistré depuis septembre 2020, signalant que la réimposition de freins de verrouillage avec la deuxième vague du coronavirus dans de nombreuses régions a ralenti la consommation industrielle et commerciale. Les ventes de diesel, qui contribuent à environ 40% de la consommation totale de produits pétroliers, ont diminué de 7,5% en avril par rapport à mars.

Les ventes d’essence ont été les plus faibles depuis août 2020 et en baisse de 13% par rapport à mars à 2,4 MT. La consommation globale de produits pétroliers au cours du mois a toutefois augmenté de 81,5% par an, principalement sur une base inférieure de ventes anormalement modérées en avril 2020.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.