Les importations de thé du Népal nuisent à l’industrie indienne du thé

Les importations de thé népalais en franchise de droits, destinées aux réexportations, nuisent aux intérêts de l’industrie indienne du thé, car une grande partie des importations reste sur le marché intérieur, perturbant l’équilibre offre-demande. Azam Monem, directeur de McLeod Russels, a déclaré à FE qu’il y a un afflux de thé népalais de qualité moyenne sur le marché indien, qui ne sont pas tous réexportés.

Une grande quantité de thé importé en franchise de droits, destiné à la réexportation, arrive en Inde à un prix très bas en provenance d’origines telles que l’Afrique, l’Argentine, le Vietnam et le Népal. Ceux-ci sont censés être réexportés sous forme de thé multi-origines. De nombreux importateurs réexportent ces thés d’origine indienne, tout en mélangeant également une partie de la quantité importée avec du thé indien. Une grande partie de ces thés importés sont de mauvaise qualité et le mélange de ces thés avec des thés indiens nuit à l’image du thé d’origine indienne.

Selon Monem, au cours des trois dernières années, l’Inde a importé environ 60 millions de kg de thé de ces pays, dont la moitié a été réexportée. Les importations maximales proviennent du Népal et l’afflux de ce thé sur le marché intérieur nuit aux intérêts de l’industrie indienne du thé. « Tout ce qui reste entre 5 et 10 millions de kg de thé en Inde peut nuire à la consommation intérieure, a déclaré Monem.

Les données du Tea Board montrent que l’Inde, entre janvier et août de cette année, avait produit 792,49 millions de kg de thé contre 670,76 millions de kg au cours de la même période l’an dernier. Alors que ses exportations entre janvier et juillet de cette année sont tombées à 100,78 millions de kg contre 117,56 millions de kg au cours de la période correspondante de l’année dernière. Bien que la réalisation de la valeur globale ait été un peu plus élevée à Rs 2 734,95 crore au cours de ladite période cette année par rapport à Rs 2 635,76 crore au cours de la même période l’année dernière, les approvisionnements sont en hausse sur le marché intérieur, ce qui a déjà eu un impact sur les prix.

Monem a déclaré que l’Inde a perdu sur les marchés égyptien, iranien, russe et pakistanais pour le thé kenyan moins cher. Le Kenya a l’avantage d’exporter sans droits de douane vers l’Égypte et d’un accord commercial préférentiel avec le Pakistan, mais l’Inde a une opportunité de gagner sur les marchés égyptien et russe puisque les prix actuels du thé du sud de l’Inde sont très attractifs.

Le prix du thé kenyan était d’environ 150 Rs le kg contre une moyenne indienne de 271 Rs le kg entre janvier et juillet, en hausse de 47 Rs le kg par rapport aux prix moyens de l’année dernière à la même période. Mais la récente décision du gouvernement kenyan de fixer des prix de réserve à 2,43 $ le kg est susceptible de donner un coup de fouet aux exportations indiennes qui regagnent les marchés d’Asie occidentale, de Russie et du Kazakhstan puisque les prix du thé de l’Inde du Sud ont chuté de 50 % après juin et de l’Inde du Nord. Thé de 23% -25%, a déclaré Monem.

Les données du Tea Board montrent que les prix des enchères du thé de l’Inde du Sud, qui oscillaient entre 148 et 115 Rs le kg entre janvier et juin de cette année, sont tombés à 101 Rs le kg en juillet, août et septembre. Les prix aux enchères du thé de l’Inde du Nord, qui ont culminé en juin à 230 Rs le kg contre 170 Rs le kg en janvier de cette année, sont à nouveau tombés dans une fourchette comprise entre 202 Rs et 188 Rs le kg.

Cependant, la menace persiste non seulement du Népal mais aussi du Vietnam, de l’Indonésie et de la Malaisie, car ces pays ont le potentiel d’offrir du thé de qualité moyenne à des prix bien inférieurs, a déclaré un responsable de la Tea Association of India (TAI).

