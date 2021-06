Les importations d’huile comestible ont augmenté de 65% : les prix mondiaux élevés gonflent la facture des importations, plus d’un tiers va au gouvernement sous forme de taxes

in

Mehta a déclaré que la SEA a suggéré que le gouvernement lance la Mission nationale sur les graines oléagineuses très retardée en mettant l’accent sur la moutarde, l’arachide, le soja et le palmier à huile. “Nous avons suggéré la création de stocks régulateurs qui peuvent être utilisés pour refroidir les marchés”, a déclaré Mehta.

Par Prabhudatta Mishra

Après le pétrole brut et le charbon, les huiles comestibles menacent de peser sur le compte courant de l’Inde, les importations de ces articles ayant augmenté de 65% sur un an pour atteindre 17 milliards de dollars au cours de l’année pétrolière 2020-21 (novembre-octobre) en raison d’un pic dans le monde des prix. Le gouvernement ne semble pas s’inquiéter beaucoup cependant; il s’enrichit par des taxes d’importation élevées sur les huiles alimentaires en s’appropriant plus d’un tiers de la valeur des importations.

Les tarifs d’importation sur les huiles comestibles varient actuellement de 35% à 49,5%.

«Il y a eu une baisse de la demande intérieure d’huiles comestibles au cours des deux dernières années en raison des prix mondiaux élevés et des blocages. Mais une forte hausse des prix mondiaux poussera probablement la facture des importations à 1,26 crore de lakh Rs au cours de l’année pétrolière en cours (novembre-octobre), contre 75 000 crore de Rs l’année dernière », a déclaré BV Mehta, directeur exécutif de Solvent Extractors, basé à Mumbai. Association de l’Inde (SEA). Le gouvernement récolterait environ 45 000 crores des taxes à l’importation sur les huiles comestibles cette année, a ajouté Mehta.

Les importations totales de toutes les huiles comestibles telles que les huiles de palme, l’huile de soja et les huiles de tournesol sont estimées à environ 13,1 millions de tonnes ™ au cours de l’année pétrolière 2020-21, presque au niveau de l’année dernière (le volume des importations était plus élevé à 14,91 tm en 2018-2019 et à un niveau record de 15,1 tm en 2016-2017).

La dépendance importante de l’Inde envers les importations d’huiles comestibles a commencé à la fin des années 90 ; les importations n’étaient que de 1,7 tm en 1996-97 et sont restées à environ 5 tm jusqu’en 2007-08. Ensuite, il y a eu une hausse constante des importations, en phase avec la hausse de la demande intérieure d’une classe moyenne émergente.

La production nationale de graines oléagineuses n’a pas suivi le rythme de la demande de consommation ; la production a fluctué entre 24 mt et 32 ​​mt entre 2005-06 et 2018-19. La production est estimée à un niveau record de 36,57 tonnes au cours de la campagne agricole 2020-21 (juillet-juin), selon le ministère de l’Agriculture de l’Union.

L’Inde exportait des huiles comestibles avant l’indépendance et était autosuffisante jusqu’au début des années 1970. Les importations ont commencé dans les années 1970 et se sont poursuivies dans les années 1980 jusqu’à ce que le pays redevienne autosuffisant en 1991-94. Cependant, après que l’Inde a signé l’accord de l’OMC en 1994, l’huile comestible a été mise sous licence générale ouverte, même avec un droit de 65%, ce qui a conduit le pays à importer 30% de sa demande en 1998.

Mehta a déclaré que la SEA a suggéré que le gouvernement lance la Mission nationale sur les graines oléagineuses, qui a été très retardée, en mettant l’accent sur la moutarde, l’arachide, le soja et le palmier à huile. “Nous avons suggéré la création de stocks régulateurs qui peuvent être utilisés pour refroidir les marchés”, a déclaré Mehta.

Le prix du coût et du fret (C&F) de l’huile de palme brute à la livraison à Mumbai a augmenté de 59 % pour atteindre 1 000 $/tonne le 18 juin, contre une moyenne de 629 $/tonne en juin 2020. Le prix était encore plus élevé à 1 305 $/tonne le mois dernier. L’huile de soja brute a également bondi de 54 % à 1 125 $/tonne le 18 juin par rapport à l’année précédente. Le groupe d’huiles de palme, importé de Malaisie et d’Indonésie, représente une part importante (environ 60 %) des importations totales d’huiles comestibles de l’Inde. L’huile de soja est importée principalement d’Argentine et du Brésil tandis que l’huile de tournesol provient d’Ukraine.

Au cours de la saison kharif actuelle, le Centre s’est fixé pour objectif de mettre une superficie supplémentaire de 6,37 lakh en culture d’oléagineux et a mis en place un plan à long terme pour rendre le pays autosuffisant en huiles comestibles. L’année dernière, des oléagineux ont été semés sur 20,82 millions d’hectares pendant la saison kharif et 8 millions d’hectares pendant la saison rabi (hiver).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.