Les importations d’huile végétale augmentent de 6% en novembre à 11,73 tonnes lakh: SEA

Les importations d’huiles végétales ont augmenté de 6 pour cent pour atteindre environ 11,73 tonnes lakh en novembre grâce à la hausse des expéditions d’huile de soja brute, selon les données de l’industrie. Les huiles végétales comprennent les huiles comestibles et non comestibles.

« Les importations d’huiles végétales en novembre 2021 sont signalées à 11 73 747 tonnes contre 10 60 549 tonnes en octobre 2021 et 11 02899 tonnes en novembre 2020 », a déclaré l’Association indienne des extracteurs de solvants (SEA) dans un communiqué.

Les importations d’huile comestible ont atteint 11 38 323 tonnes le mois dernier, contre 10 83 329 tonnes il y a un an. Les importations d’huile non comestible ont bondi à 34 924 tonnes contre 19 570 tonnes le mois précédent.

Dans la catégorie des huiles comestibles, les importations d’huile de soja ont fortement augmenté en novembre 2021 à 474 160 tonnes contre 2 50 784 tonnes au même mois l’année dernière.

Les importations d’huile de palme brute sont tombées à 4 77 160 tonnes contre 5 89 268 tonnes, mais les expéditions d’huile de palme raffinée sont passées de 10 000 tonnes à 58 267 tonnes.

L’Indonésie et la Malaisie sont les principaux fournisseurs d’huile de palme, tandis que l’Argentine et le Brésil exportent de l’huile de soja vers l’Inde.

Selon la SEA, la dépendance de l’Inde à l’égard des importations d’huiles comestibles représente près de 65 pour cent de la consommation totale d’environ 22 à 22,5 millions de tonnes. Le pays importe 13 à 15 millions de tonnes pour combler l’écart entre la demande et l’offre intérieure.

Au cours des deux dernières campagnes de commercialisation (novembre à octobre), en raison de la pandémie, les importations ont été réduites à près de 13 millions de tonnes.

«En 2019-2020, l’importation est tombée à 13,2 millions de tonnes d’une valeur d’environ 71 600 crores de roupies. En 2020-2021, l’Inde a importé une quantité similaire, mais la facture des importations a bondi de 63% et a atteint un niveau alarmant de Rs 1,17 crore lakh en raison de la hausse des prix internationaux des huiles comestibles », avait déclaré la SEA le mois dernier.

