Les importations indiennes d’huile végétale chutent de 20% en juin

Les importations indiennes d’huiles végétales ont chuté de 20% en glissement mensuel en juin pour atteindre 996 014 tonnes en raison de l’augmentation des stocks dans ses ports, a déclaré mardi la Solvent Extractors’ Association of India (SEAI), un organisme commercial national.

Les importations d’huile de palme, qui représentent plus de 60% des achats d’huile végétale du pays, ont chuté de 23,6% à 587 467 tonnes le mois dernier, selon les données. Les achats d’huile de soja ont chuté de 23% à 206.262 tonnes tandis que les importations d’huile de tournesol en juin sont restées stables à 175.702 tonnes contre 175.759 tonnes en mai, a-t-il ajouté.

L’Inde achète de l’huile de palme à l’Indonésie et à la Malaisie tandis que d’autres huiles, dont l’huile de soja et l’huile de tournesol, proviennent d’Argentine, du Brésil, d’Ukraine et de Russie. L’Inde est le plus grand importateur d’huiles végétales au monde et importe environ 14 millions de tonnes d’huiles par an. , dont l’huile de palme représente 8 à 9 millions de tonnes. Les importations d’huile de palme de l’Inde se sont refroidies en juin, car une combinaison d’importations plus élevées en mai et de consommation locale plus lente a entraîné une accumulation de stocks d’huile végétale dans les ports, selon les observateurs de l’industrie.

À partir du 30 juin, le gouvernement a réduit les droits d’importation sur l’huile de palme brute et a supprimé les restrictions sur les importations d’huile de palme raffinée et d’oléine afin de baisser les prix des huiles comestibles pour les clients de détail. En outre, l’Indonésie et la Malaisie ont des droits plus élevés sur le CPO par rapport au RBD Palmolein, ce qui pourrait entraîner une augmentation des exportations d’huile de palme raffinée vers l’Inde dans les mois à venir au détriment du CPO, a déclaré l’association.

