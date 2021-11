Les importations kenyanes nuisent à la qualité du thé indien

Selon un rapport de l’ICRA, les producteurs de thé en vrac ont connu une augmentation des coûts de production en raison de la forte augmentation des salaires des travailleurs des jardins de thé et des coûts énergétiques.

L’augmentation des importations de thé kényan a commencé à nuire à la qualité des thés orthodoxes Assam, orthodoxes Nilgiri, Kangra et Darjeeling en raison d’une partie des mélanges illégaux des mélangeurs. Cela, craint le Tea Board of India (TBI), affecterait négativement le nom de marque du thé indien sur le marché mondial.

Toutes les variétés de bières mentionnées ci-dessus ont des étiquettes d’indication géographique (IG) ; un accord de l’OMC sur les aspects liés au commerce des droits de propriété intellectuelle interdit le thé avec des étiquettes IG à mélanger avec tout autre thé. Le TBI a émis des circulaires à l’intention des revendeurs de thé sur les rapports concernant la quantité et la qualité des importations effectuées par un revendeur auprès du bureau du TBI le plus proche. Mais les importations de thé bon marché du Kenya ont connu un bond de 146% en glissement annuel et du Népal, un pic de 28% en glissement annuel, entre janvier et août de cette année.

Bien que le Kenya ait connu une contraction de la production au cours de la période de six mois de l’année civile 2021, son énorme stock de report a entraîné une augmentation des exportations. Les prix des enchères nationales au Kenya restent bas, bien qu’il y ait eu une correction de 5% au cours des six premiers mois de l’année civile, selon un rapport de l’ICRA.

Un peu plus tôt, Azam Monem, directeur de Mcleod Russel, avait déclaré à FE que les importations bon marché en franchise de droits de thé népalais nuisaient à la consommation intérieure. Mais les inquiétudes du Tea Board concernent également l’augmentation des importations bon marché en provenance du Kenya, qui a également un impact négatif sur les prix intérieurs et les ventes internationales.

Les prix du thé indien ont commencé à baisser après juin de cette année. Alors qu’une situation d’approvisionnement tendue fait grimper les prix par kg, des volumes plus faibles entraînent le risque de faibles rendements globaux pour l’industrie. Il doit y avoir un équilibre entre la production et les prix, a déclaré Monem.

Selon un rapport de l’ICRA, les producteurs de thé en vrac ont connu une augmentation des coûts de production en raison de la forte augmentation des salaires des travailleurs des jardins de thé et des coûts énergétiques. Le double impact de la baisse des prix et de l’augmentation des coûts conduirait probablement à une « modération en glissement annuel des performances financières de l’industrie du thé en vrac du nord de l’Inde ». Mais la faiblesse des prix du thé du sud de l’Inde a également eu un impact négatif sur l’industrie du thé acheté dans le nord de l’Inde.

Les prix du thé du sud de l’Inde ont baissé de 20 % en glissement annuel au cours de la première moitié de l’exercice 22, malgré une qualité assez similaire à celle du thé du nord de l’Inde. Mais l’industrie du thé a senti une opportunité d’exportations plus élevées avec des prix du thé du sud de l’Inde bas pour les sept premiers mois de l’année civile en cours (CY) les exportations de l’Inde ont chuté de 14% en glissement annuel.

