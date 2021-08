Les imposteurs de l’arnaque de Fortnite parmi nous ne sont pas tous mauvais

Une bande hétéroclite de ne’er do wells. Capture d’écran : Epic Games / Kotaku

Plus tôt cette semaine, Epic Games a publié un mode de jeu à durée limitée pour Fortnite appelé Imposters, qui est si manifestement une version à saveur Fortnite du jeu de déduction sociale ridiculement populaire d’Innersloth, Among Us. Bien que je me sente mal pour les développeurs d’Innersloth aveuglés par cet hommage surprise, je m’amuse beaucoup plus dans Imposters que dans Among Us.

Parmi nous est un charmant petit jeu avec des personnages adorables qui sautent sur des cartes 2D et accomplissent des tâches tout en essayant d’éviter d’être vicieusement assassiné par des extraterrestres. C’est un outsider indé courageux qui a réussi à capturer l’air du temps du jeu, passant d’un clin d’œil de niche à des jeux de déduction sociale classiques comme Mafia and Werewolf et le film de 1982 The Thing, en un phénomène mondial. À une époque où les consoles puissantes produisent des graphismes presque photoréalistes, les gens tombent amoureux de ces petits blobs à code couleur.

Parfois, j’oublie qui je suis. Capture d’écran : Innersloth / Kotaku

J’aime tout dans la success story de Among Us, mais je n’ai pas eu beaucoup de chance pour entrer dans le jeu. J’ai essayé à plusieurs reprises, avec mes jumeaux de 10 ans obsédés par Parmi nous qui m’encourageaient et/ou m’appelaient sus, mais je ne sais tout simplement pas. Lorsque j’entre dans un hall et que les gens appellent un mode de jeu dont je ne suis pas au courant, je deviens nerveux. Quand je vois toutes les variables configurées sur le côté de l’écran, je panique. J’ai juste l’impression d’entrer dans le tout trop tard. Ne me lancez même pas sur l’écran de vote, où je condamne régulièrement à mort le mauvais petit gars de l’espace et je me sens horrible à ce sujet.

Cet écran me donne toujours un léger mal de tête. Capture d’écran : Innersloth / Kotaku

Fortnite Impostors est une version beaucoup plus simplifiée de la formule Parmi nous. Les variables de match sont gravées dans la pierre. Il y a généralement 10 joueurs, huit agents et deux imposteurs. Ils se rencontrent dans un hall d’avant-match qui est un vide, l’endroit idéal pour une petite danse ska d’avant-match, si vous aimez ce genre de chose.

Comme si Fortnite avait besoin de plus d’endroits pour danser. Capture d’écran : Jeux épiques / Kotaku

Selon le côté sur lequel vous vous retrouvez, vous êtes chargé soit d’accomplir un ensemble de tâches dans une base qui rappelle très parmi nous, soit de saboter les efforts des personnages non-imposteurs ou de les tuer carrément. Avec Fortnite bourré de personnages sous licence, il y a un élément de fantaisie à chaque match, car les extraterrestres aux oreilles de lapin travaillent côte à côte avec des trémies de club, des super-héros, des camées de films et d’autres peaux étranges. L’absurdité le rend amusant.

J’apprécie aussi la caméra à la troisième personne, qui ajoute beaucoup de suspense à chaque match. Est-ce que quelqu’un vous suit ? Oserez-vous perdre de précieuses secondes à vous retourner pour vérifier ? Vous suivent-ils pour vous assassiner, ou vous dirigez-vous tous les deux vers des tâches dans des domaines similaires ? Comment ce couloir sombre te traite-t-il ?

Je marche dans des couloirs sombres. Capture d’écran : Epic Games / Kotaku

Le sabotage est également un peu plus amusant dans Fortnite Impostors. Vous y êtes, en train de vous occuper de vos propres affaires, de faire quelques tâches ménagères, et bam, vous êtes téléporté dans une zone aléatoire du navire. Ou boum, tout le monde se transforme en banane anthropomorphique, rendant impossible de dire qui tue qui.

Découvrez un membre d’équipage déconnecté ou convoquez une réunion et dirigez-vous vers la salle de vote où les joueurs se tiennent debout, se pointent du doigt, secouent la tête et utilisent les outils de communication de base pour essayer de communiquer leurs soupçons à leurs coéquipiers.

Personne ne fait confiance à personne, mais au moins ils ne leur font pas confiance en face. Capture d’écran : Epic Games / Kotaku

Ce n’est qu’une préférence personnelle, mais je préfère un espace physique avec tous les suspects qui se regardent vers l’interface de vote plus statique de Among Us. Il se sent plus intime et immédiat. De plus, si je m’ennuie, je peux faire du ska un peu plus.

Les jeux d’imposteurs sont rapides à saisir, amusants à jouer et ne durent pas trop longtemps. De plus, à la fin du match, que mon équipe gagne ou perde, j’obtiens des points d’expérience pour ma passe de combat Fortnite sans avoir à parcourir toute une partie du jeu normal. J’aime les points d’expérience faciles.

J’adore quand les chiffres augmentent. Capture d’écran : Jeux épiques / Kotaku

À long terme, je pense que ce mode de jeu à durée limitée pourrait être bon pour Among Us. Jouer tour après tour au jeu de déduction sociale de Fortnite a suscité en moi un nouvel intérêt pour ce genre de jeux. Et quand les imposteurs s’en iront, je sais où je vais aller pour gratter cette démangeaison. C’est dommage que les deux développeurs n’aient pas pu travailler ensemble, mais si je sors de ça avec une meilleure appréciation pour Among Us, tout le monde y gagne.