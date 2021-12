Les incendies au Colorado mettent fin à une année de sécheresse catastrophique

Des incendies dévastateurs dans le Colorado couronnent une année de terrible sécheresse aux États-Unis. Les conditions sèches ont aidé à préparer le terrain pour des incendies qui ont brûlé des centaines de maisons et forcé des dizaines de milliers de personnes à évacuer juste avant le réveillon du Nouvel An.

Les incendies font rage dans les banlieues près de Denver depuis le 30 décembre. Des vents forts ont attisé les flammes et ont coupé le courant. Environ 6 000 acres et au moins 500 maisons avaient brûlé vendredi matin. Mais il n’y a eu aucune victime, ce que le shérif du comté de Boulder, Joe Pelle, a qualifié de « miraculeux » compte tenu de la gravité de l’incendie lors d’un point de presse. Les familles disposaient de « minutes » pour évacuer leurs maisons, a déclaré le gouverneur Jared Polis.

Plus des deux tiers des terres du Colorado connaissent une sécheresse « grave », selon l’US Drought Monitor. Les autorités soupçonnent que des lignes électriques tombées en panne pourraient avoir déclenché l’enfer, un problème qui devient plus dangereux lorsqu’un paysage sec fournit beaucoup d’amadou.

L’un des nombreux facteurs qui conduisent à l’incendie de forêt dévastateur aujourd’hui est la sécheresse record récente. Pour toutes les périodes du 1er juillet au 29 décembre (essentiellement la seconde moitié de l’année), Denver a été la plus sèche jamais enregistrée de plus d’un pouce. Les chutes de neige sont également à des niveaux record. #COwx pic.twitter.com/8OriOBPyTs – NWS Boulder (@NWSBoulder) 31 décembre 2021

Les experts s’attendaient à une saison des incendies particulièrement mauvaise cette année. Le potentiel d’une « activité d’incendie importante » était « au-dessus de la normale » pour presque tout l’Ouest à un moment donné cette année, selon les perspectives de février du National Interagency Fire Center. À la fin de l’année, plus de 7,8 millions d’acres ont brûlé aux États-Unis, soit cinq pour cent de plus que la moyenne sur 10 ans de 7,4 millions.

Ce qui est typique aux États-Unis est en train de changer à cause de la crise climatique. Les incendies graves sont devenus beaucoup plus fréquents dans l’ouest des États-Unis au cours des dernières décennies avec des saisons plus chaudes et plus sèches. En plus de cela, la saison des incendies – qui s’étalait à peu près de mai à novembre – ne semble plus s’arrêter. Les incendies du Colorado illustrent cela, venant exceptionnellement tard dans l’année.

Les incendies dans le Colorado ne sont qu’un symptôme catastrophique de la sécheresse aux États-Unis. Le fleuve Colorado, une bouée de sauvetage pour 25 millions de personnes qui en dépendent pour l’eau, a fait face à une pénurie d’eau sans précédent cette année. Une pénurie officielle a été déclarée pour la première fois dans le plus grand réservoir des États-Unis, le lac Mead du barrage Hoover, en août. Les niveaux d’eau au réservoir ont chuté à un creux historique en juin. Des coupures d’eau obligatoires entreront en vigueur en Arizona, au Nevada et au Mexique à partir du 1er janvier. L’Arizona fera face aux réductions les plus importantes, qui devraient frapper les agriculteurs le plus durement. En Californie, la sécheresse a réduit l’hydroélectricité disponible dans l’État – mettant encore plus de pression sur un réseau électrique qui a du mal à garder les lumières allumées pour de nombreux résidents chaque fois que le temps d’incendie se redresse.

De fortes pluies et des records de neige terminent maintenant l’année en Californie. Cela a été quelque peu utile pour atténuer les pénuries d’eau, mais ce n’est toujours pas suffisant pour mettre fin à la sécheresse. Le changement climatique, sans surprise, est à l’origine de l’augmentation des fluctuations météorologiques extrêmes. Il intensifie le cycle mondial de l’eau, selon un rapport climatique historique publié cette année. Nous voudrons donc probablement nous préparer à une autre année météorologique sauvage en 2022.