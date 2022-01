Les incendies de forêt dans les Asturies sont réduits à trente-cinq

01/03/2022

Trente cinq feux de forêt rester actif en fin d’après-midi le lundi dans 15 des 78 communes asturienness après la vague d’incendies enregistrée ces derniers jours favorisée par des températures élevées et des vents du sud, même si la météo annonce déjà de la pluie dans les prochaines heures.

Vendredi dernier, le gouvernement asturien a activé le phase d’urgence en situation 0 du Plan Feu de Forêt (INFOPA) et les équipes d’extinction travaillent toujours pour contrôler les incendies déclarés dans les communes d’Aller, Cangas del Narcea, Langreo, Mieres, Riosa, Teverga, Tineo et Yermes et Tameza.

Les foyers détectés, qui sont passés à 50 tôt ce matin, touchent des communes réparties dans toute la région, avec incidence particulière dans les municipalités de Lena et Aller, situées à la frontière avec la province de León et qu’il y a respectivement six et huit incendies, et quatre à Cangas del Narcea, dans la région sud-ouest.

En plus du personnel du Service d’urgence de la Principauté et du Service d’incendie des Asturies, participer aux tâches d’extinction, de surveillance et de contrôle, agents du milieu naturel, coopératives forestières et brigades de travail préventif du ministère de la Transition écologique.

En lien avec cette vague d’incendies, le l’union agraire ASAJA a rejeté les « insinuations » de ceux qui accusent les éleveurs et les agriculteurs des incendies dont souffrent les Asturies ces derniers jours « semant des accusations qui provoquent une criminalisation du secteur ».

Dans un communiqué, l’ASAJA a souligné la importance du pâturage dans la prévention des incendies et il affecte que l’abandon de l’activité agricole et d’élevage encourage la croissance excessive de la végétation et qu’en cas d’anomalie météorologique telle que la présence de vent du sud, des incendies soient enregistrés sur des surfaces qui étaient auparavant maintenues en bon état par les agriculteurs.

Pour sa part, le Président de la Principauté, Adrian Barbón, a souligné via les réseaux sociaux qu’il est « terrible » que « à cause de l’indécence de quelques-uns » le paysage, l’environnement naturel et la richesse environnementale des Asturies sont menacés, tandis que son conseiller aux Affaires rurales, Alejando Calvo, a rappelé que l’incendie criminel est « un crime grave » et une attaque contre les zones rurales et le patrimoine naturel.