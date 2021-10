Les incendies de Patrick Vieira creusent à Ben White par rapport à Thierry Henry

Patrick Vieira a pointé du doigt le défenseur d’Arsenal Ben White à la suite d’une récente admission surprise du défenseur de 50 millions de livres sterling.

Vieira est de retour dans le football anglais, après avoir pris les rênes du Crystal Palace cet été. Et le nouveau patron des Eagles cherchera à ajouter à son solide début de vie avec les Eagles en plaçant une autre brèche dans son ancienne équipe.

Et tandis que Palace n’a jusqu’à présent que sept points, la manière dont ils s’affichent a donné de l’espoir aux supporters. Et n’ayant perdu que deux fois sur sept jusqu’à présent, ils ont devancé les Gunners avec une victoire à l’Emirates Stadium lundi soir.

Dans l’abri opposé se trouve Mikel Arteta, qui a toujours du mal à convaincre certains que son équipe d’Arsenal va dans la bonne direction. L’Espagnol a dépensé la meilleure partie de 130 millions de livres sterling au cours de l’été.

Cependant, ils n’ont pas encore montré de cohérence au milieu des craintes de faire face à une autre saison languissant au milieu du tableau.

Leur signature estivale la plus coûteuse, White a montré des éclairs de pourquoi ils ont payé 50 millions de livres sterling pour le gagner de Brighton.

Cependant, son récent aveu qu’il est « trop ​​occupé pour regarder le football » a fait sourciller.

« Je n’ai jamais regardé le football quand j’étais plus jeune – je ne le fais toujours pas maintenant », a déclaré White cette semaine.

« J’ai juste adoré le jeu. J’y jouais toujours, je ne le regardais jamais.

« Je ne connais donc pas grand-chose sur les générations plus âgées. je connais [Vieira] était un très bon joueur. Mais je ne saurais pas les détails. Je suis assez occupé – je fais toujours quelque chose.

« Je me surveille pour des raisons analytiques. Je regarde l’Angleterre, peut-être. Je ne voudrais pas simplement m’asseoir et regarder un match.

Vieira sépare les commentaires blancs

Et ces commentaires semblent avoir choqué Vieira, l’un des capitaines les plus titrés d’Arsenal. Le Français insiste sur le fait que les meilleurs joueurs deviennent tous des étudiants du jeu dans le but de s’améliorer davantage.

Et citant Thierry Henry comme exemple, il dit que les Blancs devraient regarder le match pour améliorer encore ses propres affichages.

« C’est important », a déclaré Vieira à propos de blanche et ses commentaires.

« Regarder des matchs montre la passion et l’amour que vous avez. Thierry regarderait n’importe quel type de match dans n’importe quelle ligue dans n’importe quel pays.

« Il savait tout sur le jeu. J’ai joué avec Cesc Fabregas et les joueurs espagnols regardaient les matchs tous les jours.

« C’est une culture différente ici en Angleterre – ni meilleure, ni pire. Mais en France ou en Espagne, les joueurs regardent le football – aussi en Italie où j’ai aussi joué.

