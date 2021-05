Les incertitudes et les inconnus rendent l’action SKLZ trop risquée

Pour plusieurs raisons, je crois que Skillz (NYSE:SKLZ) semble être significativement surévalué à ses niveaux actuels. Par conséquent, je recommande aux investisseurs de vendre ce nom.

Source: Dean Drobot / Shutterstock.com

Je ne suis pas du tout convaincu que la popularité de l’esport aux États-Unis deviendra un jour assez forte pour se rapprocher de la valorisation actuelle et élevée de l’action SKLZ, et je ne sais pas dans quelle mesure la société pourra pénétrer. Marchés à l’étranger.

Enfin, un récent rapport de vendeur à découvert sur le titre me rend plus méfiant, et je crois que la concurrence de la société, aux États-Unis et à l’étranger, pourrait s’intensifier considérablement dans les années à venir.

Les e-sports ne semblent pas être si populaires

Skillz semble se concentrer en grande partie sur le marché de l’esport, qui fait référence aux tournois de jeux vidéo diffusés en ligne ou à la télévision à l’ancienne. Dans sa lettre sur Seeking Alpha, le PDG de Skillz, Andrew Paradise, a écrit: «Nous avons construit Skillz sur le principe d’uniformiser les règles du jeu, de créer des esports pour tout le monde.»

Deux points de données m’ont laissé douter de l’étendue de la popularité de l’esport. Plus précisément, au premier trimestre de 2020, 3,1 milliards d’heures d’e-sport ont été consultées en D’Amazon (NASDAQ:AMZN) Système Twitch. Twitch semble être disponible presque dans le monde entier, donc 3,1 milliards d’heures sur trois mois ne me semblent pas très impressionnants.

En effet, les calculs suivants suggèrent que ce n’est pas autant qu’il y paraît. Ces heures représentent environ 250 millions d’heures par semaine. Pour mettre cela en perspective, quatre matchs éliminatoires de division de la NFL, qui ne sont pour la plupart regardés qu’aux États-Unis, ont attiré en moyenne 30,63 millions de téléspectateurs un week-end de janvier dernier. En supposant que chaque match a duré en moyenne trois heures, cela équivaut à 367,2 millions d’heures.

Et je suppose que le revenu moyen des téléspectateurs américains de la NFL, dont beaucoup ont probablement tendance à être d’âge moyen et d’adultes âgés, est beaucoup plus élevé que le revenu disponible moyen des utilisateurs mondiaux de l’e-sport, dont beaucoup vivent probablement dans des pays beaucoup plus pauvres. (La Chine est le premier pays du monde pour les sports électroniques) et ont probablement bien moins de 18 ans. Les téléspectateurs ou les participants dont les revenus disponibles sont plus faibles, bien sûr, sont moins attrayants pour les annonceurs et moins susceptibles de pouvoir payer un utilisateur et / ou un visionnage importants. frais.

Enfin, selon un rapport Statista publié en mars 2021, les sports électroniques ont généré 957 millions de dollars de revenus en 2019 et devraient atteindre 1,084 milliard de dollars de revenus cette année et 1,6 milliard de dollars en 2024. Cela signifie que, même si Skillz est en mesure d’obtenir 15% de tous les revenus esports mondiaux prévus en 2024, ses ventes totales s’élèveraient à 240 millions de dollars. Ce n’est pas très élevé, étant donné que son action a maintenant une capitalisation boursière d’environ 6,8 milliards de dollars, selon Yahoo Finance.

Concurrence et marchés d’outre-mer

Bien que je ne sache pas grand-chose sur les jeux vidéo modernes, je sais que de nombreux systèmes de jeux vidéo permettent à plusieurs personnes de jouer à des jeux en ligne avec d’autres. Par conséquent, je pense qu’il ne serait pas incroyablement difficile pour de grandes entreprises de commencer à diffuser des tournois eSports si leur popularité augmente énormément. En conséquence, si la croissance des revenus d’esports s’accélère largement au-delà des attentes, Skillz devra probablement faire face à une concurrence très rude.

En attendant, je suis sûr que dans la plupart des autres pays où l’e-sport est très populaire, des entreprises assez fortes les diffusent déjà.

Enfin, le bilan des sociétés de consommation américaines à l’étranger est assez bon mais quelque peu mitigé. Netflix (NASDAQ:NFLX) et McDonalds (NYSE:MCD) ont très bien réussi à l’étranger, par exemple, mais Amazon a connu des difficultés en Inde, le NFL n’a pas très bien fonctionné en Europe et Starbucks (NASDAQ:SBUX) n’a pas pu survivre en Israël. Par conséquent, il est difficile, voire impossible, de prédire comment Skillz, avec ses activités relativement nouvelles, se comportera à l’étranger.

Un bref rapport du vendeur

D’après mon expérience, les rapports des vendeurs à découvert contiennent le plus souvent une part de vérité. Par conséquent, le récent rapport sur le stock SKLZ par Recherche Wolfpack est inquiétant.

Entre autres choses, la firme affirme que les perspectives de revenus de la société sont «totalement irréalistes» et allègue que ses jeux les plus populaires semblent «» stagner voire diminuer. » Skillz a rétorqué que Wolfpack avait fait «de nombreuses erreurs et déclarations trompeuses».

The Bottom Line sur SKLZ Stock

Le marché de l’esport ne semble pas très important et Skillz pourrait faire face à une concurrence rude aux États-Unis et à l’étranger. Il n’est pas certain que Skillz réussira à l’étranger, et le rapport du vendeur à découvert est préoccupant.

De plus, selon Yahoo Finance, les actions changent de mains pour environ 11,8 fois l’estimation du chiffre d’affaires moyen des analystes en 2022, la société est loin d’être rentable et Wall Street est actuellement baissier sur les actions «au foyer». Compte tenu de ces points, l’action SKLZ est définitivement une vente.

A la date de publication, Larry Ramer n’avait (ni directement ni indirectement) d’autres positions sur les titres mentionnés dans cet article.

Larry Ramer mène des recherches et écrit des articles sur les actions américaines depuis 14 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.