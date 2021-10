13/10/2021 à 9h20 CEST

La presse anglaise s’est levée ce mercredi matin mettant en avant les « la honte » de ce qui s’est passé dans la journée de mardi, tandis que le Angleterre v Hongrie à Wembley.

Les Les supporters hongrois ont été célébrés lors de bagarres avec la police anglaise lorsque les footballeurs locaux ont décidé de s’agenouiller pour protester contre le racisme avant le coup d’envoi du match.. Les supporters ont hué les footballeurs et puis, les conflits avec la police ont commencé à éclater, avec des images qui montrent même comment les Hongrois ont coincé les agents dans une bouche de stade.

Les forces de l’ordre, dans tout le brouhaha, ont réussi à arrêter une personne, sur laquelle des délits d’« ordre public aggravé de manière raciale » sont tombés contre l’un des « intendants ».

La fédération anglaise a publié une déclaration dans laquelle elle exprimait « sa connaissance des événements survenus à Wembley », et rapportait que le « ils enquêteront et rapporteront l’incident à la FIFA ».

Récemment, La FIFA autorise la Hongrie à jouer deux matchs de votre équipe nationale à huis clos pour le comportement raciste de leurs supporters lors du match aller à Budapest contre les Anglais.

Le match de qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022 s’est terminé sur un résultat de 1 à 1 après le but de John Pierres, qui égalait celui de Roland salaï peine.

Dans l’autre jeu de ce même groupe, le Albanie – Pologne, a également présenté de graves incidents, alors que les supporters albanais ont lancé des bouteilles et des objets contondants après le but de la Pologne, et le match a dû être interrompu pendant 10 minutes.