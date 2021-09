Les incitations à la précommande de Lost Judgment et la feuille de route des DLC sont décrites

Des incitations à la précommande ont été annoncées pour Jugement perdu à côté de la feuille de route du DLC.

Une incitation sera disponible pour tous ceux qui précommanderont, tandis qu’une autre sera remise à ceux qui précommanderont la Digital Deluxe ou la Digital Ultimate Edition.

En ce qui concerne la feuille de route du DLC, un package d’extension et un DLC d’histoire seront disponibles respectivement cet automne et le printemps prochain.

Voici plus d’informations sur le contenu de la précommande et les DLC prévus.

Pack d’assistance de démarrage rapide

Cet ensemble d’objets utiles est disponible dès son lancement. Il contient le chat porte-bonheur du randonneur, qui peut être exposé dans le bureau de Yagami et – selon la distance parcourue – rapporte de l’argent. Il comprend également des objets de santé Staminan Spark et trois recettes d’extraits qui peuvent être utilisées pour synthétiser des activateurs de combat temporaires pour des boules d’énergie enflammées et une récupération rapide. Cet ensemble d’objets utiles est disponible dès son lancement. Il contient le chat porte-bonheur du randonneur, qui peut être exposé dans le bureau de Yagami et – selon la distance parcourue – rapporte de l’argent. Il comprend également des objets de santé Staminan Spark et trois recettes d’extraits qui peuvent être utilisées pour synthétiser des activateurs de combat temporaires pour des boules d’énergie enflammées et une récupération rapide.

Pack Détective Essentials

Ce pack est disponible pour les pré-commandes de l’édition Digital Deluxe ou Digital Ultimate au début et étend le style de vie, le combat et l’équipement de détective de Yagami. Le contenu de détective et de style de vie comprend trois nouvelles couleurs pour les chiens détectives Shiba Inu, quatre jeux maîtres SEGA jouables supplémentaires pour la console de bureau de Yagami, la carte d’entraînement mobile avec un nouveau skate park et des personnages supplémentaires. Les avantages au combat incluent six recettes d’extraits qui dotent temporairement Yagami de capacités extraordinaires, des lasers ki à la télékinésie, ainsi que le défi distinct de tester son pouvoir contre Shin Amon dans The Gauntlet.

Paquet d’extension histoires d’école

Ce pack d’extension, disponible le 26 octobre, comprend des activités qui permettent une interaction supplémentaire avec les clubs de l’école. Les joueurs se battent sur le ring de boxe avec des partenaires d’entraînement uniques et brûlent du caoutchouc avec une nouvelle moto à engrenages. De plus, de nouveaux skins et mouvements sont disponibles dans l’équipe de danse. Un nouveau robot peut même être assemblé et utilisé pour prendre le contrôle du club de robotique. Yagami apporte également le match de boxe hors du ring et dans les rues. Ceci est assuré par un nouveau style de combat qui rejoint ses arts martiaux standard

L’extension de l’histoire de Kaito Files – Ce pack d’extension contient une histoire supplémentaire avec Masaharu Kaito, le partenaire de Yagami. Il sera disponible au printemps 2022.

Lost Judgment peut déjà être pré-commandé en magasin et sera disponible à partir du 24 septembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, ainsi que PlayStation 4 et Xbox One.