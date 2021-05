Les incitations perverses de QAnon stimulent la communauté du complot ⋆ .

L’insurrection du 6 janvier dans la capitale n’a pas été une bonne journée pour les conspirateurs de QAnon. Malgré la désillusion et quelques défections, le foyer des méga-théories du complot reste néanmoins d’actualité. Il existe des preuves que les partisans de QAnon sont impliqués dans le recomptage insidieux de l’Arizona. Selon Hannah Smith du Daily Kos, «les chaînes YouTube diffusant les théories du complot de QAnon suppriment leurs propres vidéos pour échapper à la punition, ont découvert les chercheurs. Le week-end du Memorial Day, cependant, les organisateurs de QAnon attendent une foule immense à son «God and Patriot Roundup» à Dallas.

Alors, quel meilleur moment pour un apprêt QAnon.

Il est divertissant, stimulant et nécessite des recherches considérables. Il est participatif, crée une communauté et il est ouvert. Ce n’est pas ennuyeux. Peut-être plus que tout, rejoindre un fil de conspiration QAnon peut être amusant. Et, pour certains, il y a de l’argent à gagner avec des vidéos YouTube et des produits dérivés. Du côté obscur, QAnon peut séduire et coloniser l’esprit avec des récits fictifs, détournant le cerveau à des fins délirantes. QAnon encourage la propagation de rumeurs, d’insinuations et de mensonges vicieux sur les cibles perçues de ses enquêtes. Cela peut et a conduit à des rencontres violentes dans le monde réel. Le FBI a identifié QAnon comme une menace terroriste nationale. Maintenant que Donald Trump semble être à bord du train Q, il n’est plus en marge de la vie américaine.

Certains d’entre vous connaissent peut-être les jeux de réalité alternative (ARG). N’étant pas un joueur, je n’étais que très peu conscient des ARG jusqu’à ce que je lis l’article de Clive Thompson dans WIRED intitulé «QAnon Is Like a Game – a Most Dangerous Game». Thompson, un éditeur contributeur WIRED, centre son histoire sur le travail du concepteur de jeux Adrian Hon, qui a écrit sur l’aspect participatif addictif des articles de Q.

Selon Thompson, «chaque fois que Q publie sur le complot, il (ou elle ou ils) laisse des indices -« Q drops »- sur des tableaux d’images comme 8kun qui sont cryptiques et ouverts. … Puisque les indices sont obliques, c’est aux adeptes de QAnon de les interpréter. Ils commencent instantanément à googler les phrases, puis partagent énergiquement leurs propres exégèses en ligne sur ce que tout cela signifie. … Faire partie du pack QAnon, c’est faire partie d’un énorme projet de crowdsourcing qui se voit percer un mystère.

Thompson a écrit à propos de la «dynamique de jeu» de Q: «Tout d’abord, QAnon pose un mystère qui semble si grand qu’il ne peut être résolu que par le crowdsourcing. C’est passionnant d’être impliqué avec d’autres personnes dans quelque chose de plus grand que vous-même. De plus, cela transforme le guerrier en fauteuil Goodling en une quête héroïque de la vérité.

Dans son article de blog au début d’août intitulé «Ce que les ARG peuvent nous apprendre sur QAnon», Adrian Hon précise que «QAnon n’est pas un ARG. C’est une théorie du complot dangereuse, et il existe de nombreuses façons de comprendre les théories du complot sans ARG. Mais QAnon appuie sur les mêmes boutons que les ARG, que ce soit par intention ou par coïncidence. Dans les deux cas, «faites vos recherches» conduit les spectateurs curieux vers une corne d’abondance d’informations qui piquent le cerveau. »

Hon a écrit: «La théorie du complot d’extrême droite QAnon est si tentaculaire qu’il est difficile de savoir où les gens se joignent. La semaine dernière, c’était des tours cellulaires 5G, cette semaine c’est Wayfair; qui sait ce que la semaine prochaine apportera? Mais les adeptes de QAnon semblent toujours commencer leur voyage avec le même refrain: ‘J’ai fait mes recherches.’ »(Wayfair, le marchand de meubles, a été contraint de publier une déclaration niant qu’il soit impliqué dans le trafic d’enfants. (Vous pouvez retracer le pedigree et l’évolution du kerfuffle Wayfair, @ Snopes.

Au cours de son article sur le blog, Hon a noté qu’il n’était «pas un expert QAnon et… pas un spécialiste des théories du complot». Et, il n’est «même pas le premier à comparer QAnon aux GN et ARG. Mais »a-t-il ajouté,« mon expérience en tant que concepteur principal de Perplex City, l’un des ARG les plus populaires et les plus anciens au monde, me donne une perspective particulière sur la nature ludique de QAnon. Mon expérience en tant que neuroscientifique et psychologue expérimentale me donne également un aperçu de ce qui motive les gens.

Selon Hon, QAnon est l’ARG ultime, seuls ses résultats peuvent avoir des conséquences dangereuses dans la vie réelle. Hon souligne que le tout premier jeu de réalité alternative, «The Beast», a été développé par Microsoft pour promouvoir le film de 2001 de Stephen Spielberg, Artificial Intelligence (AI). Hon a écrit:

Qui ne serait pas intrigué par une porte en 2142 remplie de sites Web, de numéros de téléphone et d’énigmes, avec des robots en fuite qui ont besoin de votre aide et même d’événements en direct dans le monde entier? Mais considérez combien de travail il a fallu pour comprendre l’histoire et cela commence à ressembler moins à un plaisir de «regarder la télévision» qu’à un plaisir de «recherche minutieuse». En plus de suivre des dizaines de sites Web mis à jour en temps réel, vous deviez résoudre des énigmes de tablatures de luth, décoder des messages de base 64, reconstruire des modèles 3D de chaînes d’îles qui épelaient des messages et recueillir des indices à partir de publicités dans les journaux et à la télévision à travers les États-Unis. …. Ce qui était nouveau dans The Beast et les ARG qui ont suivi, ce sont moins les énigmes et les histoires spécifiques qu’ils ont incorporées, mais l’ampleur des mondes qu’ils ont réalisé – si vastes et rapides qu’aucun individu ne pouvait espérer les comprendre. Au lieu de cela, les joueurs ont été contraints de coopérer, de partager des découvertes et des solutions, d’échanger des idées et de créer des ressources pour que d’autres puissent les suivre. Je le saurais: j’ai écrit un roman de The Beast alors que je devais étudier pour mon diplôme à Cambridge.

Les créateurs de vidéos YouTube ont constaté que le contenu QAnon est une niche de contenu lucrative. Il existe des groupes Facebook QAnon actifs. Et des applications telles que QDrops, bannies de l’Apple Store mais toujours disponibles pour Android, peuvent fournir des nouvelles des nouvelles déclarations Q directement sur le téléphone d’un utilisateur. Le contenu lié à Q continue de se répandre sur les réseaux sociaux malgré les efforts récents de Facebook, Instagram, Twitter et Tik Tok pour supprimer le contenu faisant la promotion de la violence et des discours de haine.

L’un des aspects de l’attrait de Q est qu’il permet, voire nécessite, une plongée profonde dans Internet. Écrivant sur QAnon en août dernier, Alyssa Rosenberg du Washington Post a noté que «la théorie du complot attribue une importance énorme à des actes, même relativement mineurs, tels que la publication sur des babillards électroniques ou le partage de messages Facebook.

“C’est addictif de la même manière qu’un jeu”, a déclaré à Rosenberg Travis View, un chercheur qui étudie QAnon. C’est différent de la participation politique réelle en ce que «Q offre quelque chose de bien plus. Vous pouvez vous asseoir devant votre ordinateur et rechercher des informations, puis publier sur ce que vous trouvez, et Q promet fondamentalement que grâce à ce processus, vous allez changer radicalement le pays, instituer cette révolution incroyable, presque sans effusion de sang, puis faire partie de cela. mouvement historique qui restera écrit pendant des générations.

Lorsque les extrémistes chrétiens prédisent la fin des temps qui ne se matérialise pas, les vrais croyants ne sont pas découragés et se préparent avec diligence à la prochaine date sûre. De même avec QAnon, les actions prédictives se matérialisent rarement, mais elles sont expliquées au fur et à mesure que les problèmes et les nouvelles histoires prennent facilement leur place. Il y a de nouveaux fils à suivre et de nouvelles recherches à poursuivre. C’est pourquoi tante Minnie, oncle Jack, votre frère et votre belle-sœur s’en tiennent à leurs histoires. Et ils trouvent de nouveaux camarades dans la communauté mondiale du complot.

(Le podcast QAnon Anonymous décortique les meilleures théories du complot de l’ère post-vérité. Disponible sur podcasts.apple.com/… Q: Dans la tempête est une mini-série télévisée documentaire américaine réalisée et produite par Cullen Hoback. Ses 6 épisodes explorent la théorie du complot QAnon et les personnes impliquées.)

