Les incitations sont la clé du succès du « cash for clunkers »

Déjà, les prix des automobiles ont fortement augmenté au cours des dernières années en raison des coûts réglementaires, des mises à niveau technologiques et des coûts des intrants.

Si le programme indien « de l’argent contre les escrocs » doit décoller, cela nécessitera les efforts concertés du Centre, des gouvernements des États, des constructeurs automobiles et des entreprises commerciales qui ont mis en place les centres de mise à la casse. En effet, les délais sont courts : avril 2023 pour les véhicules utilitaires lourds (CV) et un an de plus pour les véhicules particuliers. Il est difficile de voir apparaître trop de casses en si peu de temps, sans parler d’un centre de fitness dans chacun des quartiers du pays.

Certes, l’écosystème envisagé est élaboré, loin de l’infrastructure informelle existante, et pourrait s’avérer être une bonne opportunité commerciale. Une estimation met le nombre de véhicules automobiles légers de plus de 20 ans à 5,1 millions et ceux de plus de 15 ans à 3,4 millions. Néanmoins, s’aventurer dans l’entreprise ne sera pas simple compte tenu des coûts impliqués, y compris celui de la location de grandes parcelles de terrain et de l’infrastructure qui l’accompagne. À ce stade, les investissements de Rs 10 000 crore semblent quelque peu ambitieux à moins que le Centre n’adoucisse l’accord pour les hommes d’affaires.

Il ne fait aucun doute que la politique laissera l’air beaucoup moins pollué ; environ un quart de la pollution à Delhi est attribué aux véhicules. De plus, cela devrait stimuler la demande de voitures neuves. Mais, pour pousser les propriétaires de véhicules anciens et crachant des toxines – privés et commerciaux – à les vendre comme ferraille, il faudra un peu de cajolerie. Pour commencer, les États doivent être des participants consentants, surtout lorsqu’il s’agit d’offrir des rabais sur diverses taxes. Les véhicules à moteur figurent sur la liste concurrente de la Constitution et, par conséquent, certains des allégements fiscaux qui ont été intégrés dans le régime devront être ratifiés par les gouvernements des États. Étant donné que le programme créera une demande pour de nouveaux véhicules, ils ne devraient avoir aucun scrupule à leur sujet ; ils devraient, par exemple, permettre le transfert de taxes prélevées toute une vie, voire un an, sur les véhicules neufs contre preuve de la mise à la casse des véhicules plus anciens.

Si les propriétaires doivent échanger leurs véhicules impropres en grand nombre, les gouvernements des États doivent offrir des rabais sur la taxe de circulation qui représentent généralement 10 à 14 % du prix du véhicule. Les niveaux proposés vont jusqu’à 25 % pour les PV et 15 % pour les CV, mais la crainte est que les États ne soient pas disposés à offrir des rabais aussi élevés. Il faudrait voir s’ils renoncent aux frais d’immatriculation ou offrent des réductions pour les véhicules neufs contre les certificats de mise à la casse. Les constructeurs automobiles sont quelque peu réticents à offrir une remise de 5 % sur les véhicules neufs comme cela a été proposé ; ils craignent que cela ne réduise leurs marges déjà faibles.

Ils peuvent être disposés à offrir 1 à 2 % au maximum. En outre, ils seraient opposés à la fixation d’un taux de 4 à 6 % de la valeur du véhicule (ex-salle d’exposition) comme valeur à la casse et estiment qu’il devrait rester flexible. Il est important que les fabricants s’engagent car, en fin de compte, ils assisteront les propriétaires dans la mise au rebut. La somme des incitations doit être significative, sinon les propriétaires de véhicules ne seront pas convaincus.

Déjà, les prix des automobiles ont fortement augmenté au cours des dernières années en raison des coûts réglementaires, des mises à niveau technologiques et des coûts des intrants. Pour sa part, le Centre doit être prêt à offrir des incitations significatives à ceux qui mettent en place des unités de mise à la casse plutôt que de mettre la responsabilité sur les États dont les finances sont en mauvais état. Sinon, il pourrait s’écouler beaucoup de temps avant que le régime ne devienne une réalité.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.