Les incohérences de la liste des Cleveland Cavaliers :

En analysant un par un les alignements NBA, nous trouvons certains très compensés, d’autres plus vétérans, certains vraiment pauvres et d’autres extrêmement forts. Le plus unique de tous est sans aucun doute celui de Les Cavaliers de Cleveland. Si l’on analyse le roster des Brooklyn Nets, il est clair qu’ils vont pour le ring et si l’on étudie un peu l’Orlando Magic, la reconstruction et le numéro 1 au repêchage sont à l’honneur. Pas la même chose avec les Cavs.

Les Ohioiens ont fait une série de mouvements qui, vus de l’extérieur, semblent n’avoir aucun sens :

1. Le choix d’Evan Mobley au repêchage

Les Cavs ont choisi le n ° 3 dans le projet pour Evan mobley. C’est un pivot avec une projection spectaculaire. Avec de la qualité dans ses mouvements sur le poteau, avec habileté et avec un excellent tir extérieur. Nous ne prétendons pas ici que Mobley n’était pas un choix approprié pour un choix aussi élevé, nous discutons du fait qu’ils comptent deux nouveaux arrivants dans la liste comme Jarrett Allen et Lauri Markkanen avec de longs contrats et qui chargent un pâturage (cette année Allen plus de 20 et Markkanen plus de 15). Il n’y a pas de place pour les trois d’entre eux pour avoir des minutes. Mobley et Allen n’ont pas non plus l’air de pouvoir trop jouer ensemble…

2. La signature de Ricky Rubio

À l’heure actuelle, les deux joueurs de la franchise Cleveland Cavaliers sont Darius Garland et Collin Sexton. Une zone arrière jeune et plus que prometteuse. Avec un Sexton qui est une machine à marquer et avec un Garland qui, conseillé de première main par Stephen Curry, vient de connaître une formidable deuxième saison en NBA et qui a l’air de continuer à évoluer. Ainsi l’atterrissage d’une troisième base comme Ricky Rubio Il gagne 17 millions et est dans la dernière année de son contrat n’a pas de sens au-delà du fait qu’ils pensent le transférer au cours de la saison pour obtenir quelque chose de mieux. Parce que quelques minutes on ne le voit pas…

3. L’affaire Kevin Love

Nous ne savons pas à quoi cela ressemble à ce stade Kévin Amour dans une équipe qui se renouvelle et que chacun souhaite évoluer avec de jeunes talents. L’ancien écuyer LeBron James dans le titre 2016 a 60 millions de dollars à collecter en deux ans. On ne sait pas quel sera son rôle sportif cette saison. Comment va-t-il s’intégrer ?