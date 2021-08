Les incorporations de locations de vacances ont atteint un niveau record pendant le boom des vacances

Alors que le secteur de la location de vacances se renforce, le nombre de nouvelles sociétés de location de vacances a augmenté. Quels sont les avantages de l’incorporation?

Ces derniers mois, il y a eu une forte demande et des rendements élevés pour les investissements locatifs de vacances. Actuellement, l’appétit pour les séjours à travers le Royaume-Uni est plus fort que jamais. De plus en plus d’investisseurs se lancent dans le secteur de la location à court terme ou augmentent leur investissement dans le domaine. Dans le même temps, le nombre d’incorporations de locations saisonnières a également augmenté.

Au cours des six premiers mois de 2021, il y a eu 1 404 nouvelles incorporations de vacances en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse. Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis le début des enregistrements en 2007, selon une étude de l’agence immobilière Hamptons. C’est aussi 83 % de croissance du nombre d’incorporations de locations de vacances en 2020. Et c’est même 119 % de plus qu’en 2019.

Au cours de la dernière année, le nombre de sociétés créées pour détenir des propriétés locatives a également augmenté. Le secteur continue de se professionnaliser et de s’adapter aux évolutions fiscales. Cela comprend les modifications apportées à l’allégement fiscal des intérêts hypothécaires. Cependant, malgré cela, les incorporations locatives ne progressent que moitié moins que les locations saisonnières.

Avantages de l’incorporation

Un bien qui qualifie de location meublée de vacances est considéré comme une activité commerciale. Pour cette raison, il n’y a pas de limite au montant des intérêts hypothécaires que le propriétaire peut déduire des bénéfices. Cela offre des avantages fiscaux, que les investisseurs se constituent ou non.

Au lieu de cela, les avantages de l’incorporation d’une location de vacances à court terme sont principalement le fait que le propriétaire paie l’impôt sur les sociétés au lieu de l’impôt sur le revenu. Actuellement, l’impôt sur les sociétés est de 19 %. Et l’impôt sur le revenu peut aller jusqu’à 45%.

Cela rend l’incorporation particulièrement avantageuse pour les contribuables à taux plus élevé. Alors que parfois les investisseurs peuvent être confrontés à des limitations quant à la manière de retirer de l’argent d’une entreprise, une allocation de dividende est versée chaque année.

De plus, si une société anonyme est ensuite vendue à un autre investisseur, le droit de timbre n’est que de 0,5%. L’incorporation d’une maison de vacances peut également aider à la planification des droits de succession.

Dans l’ensemble, l’incorporation d’une location de vacances peut être un tremplin important vers la création d’une entreprise de location de vacances. Détenir votre portefeuille dans une société à responsabilité limitée signifie que vous pouvez ensuite utiliser les bénéfices d’une propriété pour en acheter une autre.

Que considérer

Les recherches de Hamptons montrent que 93% des sociétés de location de vacances actives n’ont qu’une seule propriété hypothéquée. Pour les sociétés locatives, ce chiffre est bien inférieur à 45%. Il y a souvent un débat pour savoir s’il est préférable pour les investisseurs d’acheter une propriété en tant qu’individu ou société à responsabilité limitée. Cela dépend vraiment de votre situation spécifique et de votre stratégie d’investissement.

Il y a des avantages et des inconvénients à intégrer. Les avantages fiscaux ont souvent attiré les investisseurs. Cependant, les taux hypothécaires sont généralement plus élevés pour les sociétés anonymes que pour les particuliers. Une structure de société anonyme peut également créer des tâches administratives supplémentaires.

Il est important de pondérer les obligations et les coûts avec les avantages fiscaux et les économies. Cherchez des conseils professionnels pour vous aider à décider si la création d’une société à responsabilité limitée vous convient. Pour plus d’informations, nous pouvons vous mettre en relation avec un expert fiscal indépendant.

BuyAssociation a un certain nombre de investissement opportunités disponibles à court terme. Contactez-nous si vous êtes intéressé par les investissements locatifs.