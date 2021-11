Les incroyables écouteurs antibruit QC35 de Bose ne coûtent que 179 $ pour le Cyber ​​Monday 2021

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les écouteurs sans fil à réduction de bruit de Sony ont fait le buzz ces dernières années et ils le méritent vraiment. Quiconque à la recherche d’offres Cyber ​​Monday 2021 sur les écouteurs ANC de Sony trouvera deux ventes tueuses: 198 $ Casque Sony WHCH710N à réduction de bruit sont à seulement 88 $, et les 248 $ Casque Sony WHXB900N à réduction de bruit sont en vente pour 123 $. Ces deux modèles sont phénoménaux et vous ne pouvez vraiment pas vous tromper de toute façon.

Bien sûr, il y a des tonnes de gens qui préfèrent Bose à Sony en ce qui concerne les boîtes antibruit. Bose a définitivement popularisé la catégorie et l’entreprise reste l’une des meilleures du secteur à ce jour. Et en parlant de « meilleur dans l’entreprise », Casque sans fil à réduction de bruit QuietComfort 35 II de Bose sont toujours considérés par certains comme les casques ANC polyvalents les plus impressionnants jamais fabriqués. Ils offrent une qualité sonore époustouflante et une suppression du bruit exceptionnelle, mais ils coûtent tout de même un joli centime à 349 $.

Heureusement pour vous, cependant, c’est aujourd’hui le Cyber ​​Monday et les écouteurs QC35 sont toujours en vente pour le Cyber ​​Monday 2021. S’il est vrai que les remises sont assez courantes ces jours-ci pour les écouteurs ANC de renommée mondiale de Bose, nous n’avons jamais rien vu de comparable à la remise profonde d’aujourd’hui. . Procurez-vous une paire d’écouteurs Bose QC35 sur Amazon lors de la grande éruption du Cyber ​​Monday 2021 et vous ne paierez que 179 $ !

C’est une valeur insensée et c’est un prix bas de tous les temps avec une grande marge. C’est une affaire que vous ne voulez certainement pas manquer.

A noter également, le tout nouveau Casque Bose QuietComfort 45 sont réduits pour la première fois !

Casque sans fil Bose QuietComfort 35 II à réduction de bruit – 179,00 $

Trois niveaux de suppression du bruit de classe mondiale pour une meilleure expérience d’écoute dans n’importe quel environnement

Casque Bluetooth sans fil Bose QuietComfort 35 II, antibruit, avec commande vocale Alexa… Prix : 179,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Casque Bose QuietComfort 45 (première remise !)

Casque sans fil à réduction de bruit – L’équilibre parfait entre silence, confort et son. Bose utilise de minuscules micros pour mesurer, comparer et réagir au bruit extérieur, l’annulant avec des signaux opposés. Audio haute fidélité – L’architecture acoustique TriPort offre profondeur et plénitude. L’égaliseur actif à volume optimisé maintient des performances équilibrées à n’importe quel volume, de sorte que les basses restent cohérentes lorsqu’elles sont baissées et que la musique reste claire lorsqu’elles sont augmentées. Modes silencieux et conscient – Choisissez le mode silencieux pour une suppression complète du bruit ou le mode conscient pour faire entrer l’extérieur dans les écouteurs autour de l’oreille et entendre votre environnement et votre musique en même temps.

Casque Bluetooth sans fil à réduction de bruit QuietComfort 45 de Bose – Triple noir Prix catalogue : 329,00 $ Prix : 279,00 $ Vous économisez : 50,00 $ (15%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.