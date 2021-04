Les incroyables lunettes de vision nocturne de l’armée américaine

29/04/2021 à 09:51 CEST

L’une des principales unités de la force terrestre de l’armée américaine a partagé une vidéo extraordinaire de ses nouvelles lunettes de vision nocturne en action. L’équipe de combat de la 2e brigade Stryker, 2e division d’infanterie, également connue sous le nom de Brigade Lancer, a récemment présenté les capacités de vision nocturne des jumelles-lunettes de vision nocturne améliorée (ENVG-B) sur Twitter.

ENVG-B donne aux soldats une image plus nette du champ de bataille que jamais et cela leur permet même de tirer avec leurs armes sans s’exposer aux tirs ennemis. Les lunettes, que l’armée a développées avec L3 Warrior Systems, sont conçues pour fournir une image de vision nocturne plus nette que les lunettes de la génération précédente. La configuration à double tube offre un champ de vision plus large que les lunettes précédentes, ce qui permet une meilleure conscience de la situation et une plus grande perception de la profondeur.

L’utilisation de tubes phosphorescents blancs élimine la «lueur verte» des systèmes précédents tout en offrant un contraste plus net. En fait, le contraste est si net qu’il ressemble aux techniques d’ombrage des cellules utilisées dans les jeux vidéo.