Les incursions non conventionnelles de Chumbak – The Financial Express

Chumbak, l’entreprise de 11 ans qui a commencé avec une collection de souvenirs et d’objets de collection inspirés de l’Inde, est devenue une marque de style de vie au fil des ans. Il prétend maintenant vendre plus de 2 000 produits, des aimants et des sacs aux bancs et aux montres intelligentes. Récemment, Chumbak s’est étendu à des catégories telles que les meubles, le linge de maison et les produits de beauté. Le détaillant peut-il se démarquer dans des catégories de produits qui ont d’autres valeurs utilitaires au-delà de la conception intelligente ?

Décoration et plus

Un domaine d’intérêt pour l’entreprise est les produits pour la maison. Le PDG Vasant Nangia a déclaré que 60% des revenus de l’entreprise provenaient de cette catégorie, qui comprend des sous-catégories telles que les meubles et l’ameublement, la cuisine et la salle à manger et la décoration intérieure. «Nous avons observé une forte poussée d’intérêt pour des produits tels que le linge de lit, les jardinières, les décorations murales, etc.», explique Nangia.

Cela a incité l’entreprise à se lancer dans la catégorie de niche des meubles d’appoint qui comprend des produits tels que des fauteuils à oreilles, des repose-pieds recouverts de tissu et des bancs. «La catégorie de l’ameublement et de la décoration intérieure a été à la traîne dans le passage en ligne. C’est un marché mûr pour la croissance et suffisamment grand pour que plusieurs marques coexistent », ajoute-t-il. Ces produits seront disponibles sur les marchés de meubles, en plus des propres magasins hors ligne et en ligne de Chumbak.

Avec son incursion dans la catégorie beauté, la marque commercialise désormais des rouges à lèvres, vernis à ongles, parfums, produits de maquillage, etc., en s’adressant aux consommateurs de 18-25 ans. Les produits sont conçus pour être pratiques à transporter dans des trousses de toilette ou des sacs à main.

Au fur et à mesure qu’elle élargit sa gamme de produits, la société se concentre de plus en plus sur les ventes en ligne et omnicanal. À la suite de la pandémie, la marque a dû fermer certains de ses magasins – Chumbak, à l’heure actuelle, compte environ 53 magasins dans le pays, contre 70 en 2019.

Nangia s’attend à ce que 60 à 70 % de l’activité de l’entreprise provienne des ventes en ligne. « Online atteint 20 000 codes postaux dans le pays ; qui ne peut tout simplement pas être atteint par une présence au détail. Nous avons toujours prévu de développer notre activité en ligne ; la pandémie a accéléré ce changement », ajoute-t-il.

Traction magnétique ?

Depuis que Chumbak est entré sur le marché, plusieurs marques de style de vie et de décoration intérieure ont fait leur apparition dans l’espace D2C. Alors que Chumbak a l’avantage d’avoir construit sa marque sur une décennie, des marques plus abordables avec peu ou pas d’investissement dans une présence hors ligne se vendent via Instagram.

Pour toucher un public plus large et plus sensible aux prix, Chumbak a lancé une sous-marque économique appelée Teal il y a environ six mois. « Ceci est principalement conçu pour plaire aux consommateurs soucieux des rabais et est disponible sur des marchés comme Flipkart, Myntra et Amazon », explique Nangia.

Un changement drastique vers des catégories où la marque n’a pas d’avantage en termes d’expertise produit pourrait diluer les capitaux propres qu’elle a construits au cours d’une décennie, selon les analystes. « Cette décision d’élargir la toile de la marque pourrait avoir été motivée par la nature limitée de la catégorie des cadeaux et des souvenirs », explique Saurabh Uboweja, fondateur de BOD Consulting.

Nangia dit que Chumbak choisit des produits où il peut faire la différence grâce à son langage et sa philosophie de conception « uniques ». Cependant, selon Uboweja, le défi pour la marque sera de « conserver son identité et son objectif, car elle risque désormais de ressembler à d’autres marchés ». Il convient de noter que le détaillant de produits de beauté Nykaa s’est lancé dans le segment de la décoration intérieure en juin de cette année.

Anchit Chauhan, directeur de cluster, TBWA, Inde, déclare que les consommateurs sont susceptibles de goûter aux produits de beauté et aux articles de décoration intérieure de Chumbak. « La marque a un positionnement ‘urban cool, mais fier de mes racines desi’. Les consommateurs achèteront des meubles ou des pièces de décoration intérieure à Chumbak pour ajouter de l’originalité à leur maison, mais ne rempliront pas leur maison de ses produits », note-t-il.

