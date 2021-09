Les incursions verticales FMCG du groupe RP-Sanjiv Goenka dans les soins personnels

Notamment, le groupe RP-Sanjiv Goenka avait fait une incursion dans le secteur des produits de grande consommation en 2017-2018 par l’intermédiaire de Guiltfree Industries (GIL), une filiale en propriété exclusive de RPSG Ventures (anciennement CESC Ventures). En avril 2017, GIL a lancé des collations emballées sous la marque “TOO YUMM!”.

Guiltfree Industries, la verticale FMCG du groupe RP-Sanjiv Goenka, a annoncé jeudi son incursion dans l’espace de soins personnels de Rs 70 000 crores du pays en lançant des produits de soins capillaires et de soins de la peau sous une nouvelle marque.

Guiltfree Industries (GIL) envisage des revenus de Rs 400-500 crore du segment des soins personnels au cours des quatre à cinq prochaines années. Si le groupe, qui était présent sur les segments des snacks conditionnés et de l’ayurveda, entre dans le nouveau segment par la voie biologique, il est également ouvert à une accélération de sa croissance de manière inorganique.

Annonçant le lancement de la nouvelle marque de soins personnels Naturali, Shashwat Goenka, responsable du secteur, vente au détail et FMCG, a déclaré: «La catégorie des soins capillaires et des soins de la peau représente un marché d’environ 34 000 crores de roupies. Cette catégorie croît d’environ 10 % par an. L’idée pour nous est de gagner une part de ce grand marché.

Goenka a déclaré que le groupe se rend compte que ce ne sera pas une bataille facile pour lui dans le segment des soins personnels, où de nombreuses marques nationales et majeures sont présentes. « Ce sera un voyage difficile. Mais nous sommes très excités et nous pensons sincèrement que nous serons en mesure d’atteindre un chiffre de 400 à 500 roupies au cours des quatre à cinq prochaines années », a-t-il déclaré.

Il détient également une participation de 70 % dans Apricot Foods (.L), basée à Rajkot, qui commercialise des collations sous la marque «Evita». RPSG Ventures est présent dans l’industrie ayurvédique à travers sa filiale Herbolab India. Ses produits sont commercialisés sous la marque Dr. Vaidya’s.

GIL lance maintenant des shampooings, des revitalisants, des nettoyants pour le visage et des crèmes pour le visage. La société entrera bientôt dans d’autres segments des soins capillaires et des soins de la peau. Elle prévoit de lancer des lotions pour le corps cet hiver. « Le lancement n’a pas vraiment été reporté à cause de Covid, c’était également notre calendrier de lancement. Nous avions commencé à planifier le lancement il y a environ 14 mois avec un plan clair de lancement par (saison) festive cette année », a déclaré Goenka, ajoutant que le public cible était essentiellement les jeunes de la génération Y. Les produits sous Naturali seront fabriqués par ses sous-traitants.

Pour commencer, GIL lance les produits sur les marchés de commerce électronique comme Amazon, Flipkart et Nykaa, et dans les canaux commerciaux modernes comme Spencer’s Retail et Health & Glow. Il lancera également les produits dans le commerce général dans la région de la capitale nationale (RCN) et le Karnataka. La société procédera au lancement national complet plus tard cette année.

