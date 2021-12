Les indicateurs à haute fréquence semblent optimistes, les responsables de la RBI sur l’état de l’économie

L’économie mondiale reste l’otage d’une incertitude accrue, Omicron déclenchant de nouvelles mesures de confinement (RBI Bulletin)



Une multitude d’indicateurs à haute fréquence entrants semblent optimistes et la confiance des consommateurs revient progressivement, a observé un article sur l’état de l’économie écrit par des responsables de la RBI.

L’article publié dans le RBI Bulletin a également déclaré que l’économie mondiale reste l’otage d’une incertitude accrue, Omicron déclenchant de nouvelles mesures de confinement.

L’économie indienne a fortement rebondi au deuxième trimestre 2021-2022, le PIB dépassant ses niveaux d’avant la pandémie et l’inflation s’alignant globalement sur l’objectif.

« L’économie indienne continue d’aller de l’avant, émergeant des chaînes de la pandémie », a déclaré l’article rédigé par des responsables de la RBI.

Il a en outre observé que la reprise en cours est due à une confluence de facteurs – libération de la demande refoulée, poussée du gouvernement pour les dépenses d’investissement, demande extérieure robuste et mousson normale.

Une reprise plus rapide des services à forte intensité de contact et une restauration rapide de la confiance des consommateurs égayent les perspectives à court terme, a-t-il déclaré.

La RBI a précisé que les opinions exprimées dans l’article sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles de la Reserve Bank of India.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.