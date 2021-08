Les indicateurs clés pour Bitcoin, Ethereum, Cardano et XRP sont des signaux haussiers clignotants, selon Santiment ⋆ Crypto new media

La société d’analyse de blockchain Santiment affirme que Bitcoin et Ethereum clignotent sur la force de la chaîne tandis que Cardano et XRP montrent des signes de croissance fondamentale.

Santiment dit à ses 87 500 abonnés sur Twitter que l’offre de Bitcoin (BTC) sur les échanges cryptographiques est tombée à son plus bas niveau en plus de deux ans.

“L’offre de Bitcoin sur les bourses a considérablement diminué au cours des deux semaines précédentes, et cela continue d’être un signe encourageant. À mesure que les commerçants déplacent une plus grande partie de leurs fonds vers des portefeuilles froids, cela [hold] la mentalité atténue le risque de futures ventes massives.

Source : Santiment/Twitter

La plateforme de crypto insights examine également les adresses qui utilisent le réseau Bitcoin. Selon Santiment, une augmentation du nombre d’adresses actives pourrait signaler le début d’un marché haussier.

“L’activité d’adresse continue d’être une mesure très importante à surveiller pour savoir si Bitcoin franchira 50 000 $ ou tombera en dessous de 40 000 $. Actuellement, 720 000 à 930 000 adresses utilisent quotidiennement le réseau BTC, et nous recherchons un pic supérieur à 1 million comme signal de course haussière.

Source : Santiment/Twitter

Quant à Ethereum (ETH), Santiment souligne que les baleines, ou les adresses détenant 100 000 ETH ou plus, continuent de ramasser et de détenir la principale plate-forme de contrats intelligents.

“Les adresses de baleines Ethereum n’arrêtent pas leur accumulation alors que les prix dépassent 3 100 $.

Il y a 3 ans jour pour jour, les adresses avec plus de 100 000 ETH possédaient 35,8%. Aujourd’hui, ils possèdent 7,9% [more] de l’offre totale de l’actif de capitalisation boursière n°2. Il y a 1 338 de ces adresses.

Source : Santiment/Twitter

Santiment dit que Cardano (ADA) est à la tête de tous les actifs cryptographiques à grande capitalisation en termes d’activité de développement sur le service d’hébergement de référentiel de logiciels GitHub.

Selon la société d’analyse cryptographique, Cardano a un taux d’activité de développement quotidien de 74, suivi du taux de développement d’Ethereum de 50, et XRP se rapproche du taux de développement de Bitcoin de 15.

«Les taux d’activité de développement des principaux actifs de crypto montrent une domination continue de Cardano, ainsi que la hausse d’Ethereum. De façon intéressante, [XRP] se rapproche d’un taux de développement quotidien de GitHub plus élevé que Bitcoin, ce qui s’est rarement produit.

Source : Santiment/Twitter

Santiment braque également les projecteurs sur l’activité de développement de XRP, notant que l’équipe derrière le sixième plus grand actif cryptographique soumet le taux d’activité GitHub le plus élevé de son histoire.

Source : Santiment/Twitter

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/pixels encrés