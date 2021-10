Les indicateurs fractals 2017 de l’ETH se reflètent maintenant – la pièce pourrait atteindre un nouveau record historique | CryptoGazette

Si l’histoire se répète, Ethereum (ETH) pourrait atteindre 13 000 $ au cours des deux prochains mois, comme le montre un indicateur fractal de 2017, qui contenait au moins quatre modèles techniques et a contribué à faire augmenter le prix de l’ETH de plus de 7 000 %. Le même ensemble d’indicateurs haussiers a de nouveau clignoté en 2021, alors que l’ETH se négocie au-dessus de 3 350 $ après un gain de plus de 360 ​​​​% depuis le début de l’année.

Les indicateurs de fractale Ethereum 2017

Les quatre indicateurs techniques sont le RSI stochastique, l’indice de force relative (RSI), le marteau haussier et un niveau de retracement de Fibonacci. Le Bullish Hammer est apparu sur le graphique mensuel de l’ETH en décembre 2017, suivi d’une augmentation des prix de 7 000 % au cours des six prochains mois.

Le mouvement haussier massif mené par Hammer a poussé le RSI mensuel de l’ETH au-dessus de 94, montrant une condition extrêmement surachetée. En conséquence, la pièce crypto a commencé à se consolider latéralement pour contrer ses sentiments excessivement haussiers. En conséquence, le RSI a commencé à corriger à la baisse.

Plus tard, en novembre 2017, le RSI stochastique est devenu haussier, avec la ligne de pourcentage K (qui mesure le plus bas et le plus haut d’un actif pour définir une fourchette de prix) dépassant la ligne de pourcentage D (une moyenne mobile du pourcentage K).

Pendant ce temps, au moment du changement, le rendu stochastique du RSI était supérieur à 20, renforçant les espoirs de continuation haussière de l’ETH. Plus tard, le jeton Ethereum a augmenté de 500%, clôturant au-dessus de 1 200 $ en janvier 2018.

La répétition fractale de cette année

Alors qu’il entre au quatrième trimestre de 2021, l’ETH fait presque écho aux tendances de la fractale 2017, mais sans ordre. En particulier, le jeton a augmenté de 3 400 % à plus de 4 300 $ seize mois après l’apparition d’un croisement haussier du RSI stochastique.

Pendant ce temps, le RSI mensuel de l’ETH a inscrit la zone de surachat en raison du grand mouvement à la hausse. La similitude haussière a également pris des signaux d’un croisement haussier potentiel du RSI stochastique et d’un RSI à double sommet, qui pourraient tous deux apparaître sur le graphique mensuel de l’ETH au cours des “quelques mois” suivants, tout comme celui qui a coïncidé avec la hausse des prix de 500% en 2018. .