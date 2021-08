Les indicateurs suggèrent le plus gros signal d’achat de Bitcoin depuis avril 2020 Crypto new media

in

Alors que le rallye haussier se poursuit, certains indicateurs techniques Bitcoin peuvent suggérer que le plus gros signal d’achat de BTC depuis avril 2020 est là.

Bitcoin ferme au-dessus de 21 semaines MA et 200 jours MA

Comme l’a souligné un article de CryptoQuant, la crypto-monnaie a clôturé chaque semaine au-dessus des moyennes mobiles (MA) de 21 semaines et 200 jours.

La moyenne mobile Bitcoin est une méthode utilisée pour lisser les données de prix en prenant le prix moyen sur une période de temps spécifique.

Pour la MA de 21 semaines, les données des 21 dernières semaines sont utilisées, tandis que pour la MA de 200 jours, les prix des 200 derniers jours sont utilisés.

Cette méthode « lisse » la courbe des prix dans le sens où elle élimine les nombreuses petites fluctuations de haut en bas du prix qui ne sont pas pertinentes pour l’analyse à long terme. Cela se traduit par une courbe plus facile à regarder sans pointes soudaines.

Maintenant, voici un graphique qui montre comment le prix actuel du BTC se situe par rapport à ces deux indicateurs :

Le prix du BTC se termine au-dessus des MA de 21 semaines et de 200 jours | Source : CryptoQuant

Comme le montre le graphique ci-dessus, le prix de Bitcoin a clôturé au-dessus des deux indicateurs, faisant clignoter un signal d’achat inédit depuis avril 2020.

La tendance actuelle des prix pourrait également suggérer que la pièce suit le modèle «Wyckoff Accumulation». En bref, la courbe d’accumulation de Wyckoff se forme lorsque Bitcoin entre dans une période de consolidation dans une fourchette de négociation.

À l’heure actuelle, Bitcoin semble être dans la phase D du modèle, qui est la dernière avec des prix fluctuant dans une fourchette. Si le modèle se maintient vraiment, BTC pourrait bientôt tester 50 000 $ après un peu plus de consolidation alors qu’il entre dans la phase E.

Un autre indicateur, le flux net d’échange au comptant, semble montrer de fortes pointes négatives en ce moment. La courbe métrique netflow montre le montant net de BTC entrant ou sortant des échanges.

Une valeur positive signifie plus d’entrées, tandis qu’une valeur négative implique plus de sorties. Le graphique ci-dessous montre la relation entre ces pics et le mouvement des prix BTC au cours du week-end.

Les pics négatifs sont en corrélation avec la tendance à la hausse des prix | Source : CryptoQuant

Prix ​​BTC

Au moment d’écrire ces lignes, le prix du Bitcoin est d’environ 47 000 $, en hausse de 4 % au cours des 7 derniers jours. Au cours du mois dernier, la valeur de la crypto a augmenté de près de 50%.

Voici un graphique présentant les tendances du prix de la pièce au cours des trois derniers mois :

BTC continue de se rallier | Source : BTCUSD sur TradingView

Le prix du Bitcoin semble avoir ralenti un peu alors que la pièce rebondit entre 47 000 $ et 45 000 $. Cependant, si les indicateurs mentionnés ci-dessus sont valables, les signes semblent être haussiers pour BTC.

Néanmoins, rien n’est clair pour le moment et la crypto pourrait très bien prendre une tournure baissière à la place.