Les indices de Klopp suggèrent que Liverpool a pris la décision de transfert de janvier

Jurgen Klopp a salué un joueur de Liverpool comme une « légende » dans une évaluation élogieuse qui faisait allusion à leurs plans de transfert de janvier – ou à leur absence.

Liverpool semblait destiné à voir une occasion en or de sauter Chelsea samedi après-midi. Les loups ont contrecarré à plusieurs reprises la redoutable ligne de front des Reds et avec 93 minutes de jeu, les scores sont restés dans l’impasse.

Le remplaçant Divock Origi a intensifié ses efforts lorsque sa touche sublime, son pivot et son tir instantané ont ravi les fans et le personnel d’entraîneurs de Liverpool.

C’était le dernier d’une longue série de buts importants que le Belge a marqués en rouge, dont beaucoup sont intervenus dans les dernières minutes ou dans de grandes occasions.

Liverpool espère qu’Origi pourra produire ce type de moments plus régulièrement en 2022 lorsque Mohamed Salah et Sadio Mane partiront pour la Coupe d’Afrique des Nations. Le tournoi se déroulera du 9 janvier au 6 février. Naby Keita participera également avec la Guinée.

Une école de pensée a suggéré que Liverpool pourrait puiser dans la fenêtre de transfert de janvier à la recherche d’une solution provisoire.

En effet, Adama Traoré – qui a impressionné Klopp samedi – a été vanté, avec Ousmane Dembele de Barcelone.

Cependant, si les commentaires de Klopp après la victoire des Wolves sont valables, il est plus qu’heureux de laisser Origi combler le vide.

Klopp a déclaré (via le Liverpool Echo): « Nous devions continuer et, oui, Divock Origi, la légende, est venu et l’a terminé pour nous. Je l’aime!

« C’est un finisseur incroyable et si nous ne le savons pas à Liverpool, qui devrait le savoir ? On a vu ça si souvent.

« Il est difficile d’avoir 500 minutes par semaine dans l’équipe à cause des joueurs que nous avons.

«Mais Divock Origi est un joueur de football incroyable. Il est génial dans ces moments-là.

« Il n’a pas besoin de beaucoup d’élan, il n’a pas besoin de beaucoup de temps pour entrer dans un match, surtout pas dans ce match aujourd’hui.

« C’était son jeu, il pouvait être Divock Origi à 100%. Dans et autour de la boîte, utilisez votre corps, utilisez votre technique, terminez les situations.

« Il n’a pas eu de chance avec le ballon avant, il a été impliqué dans beaucoup de bons moments et était une menace avant de marquer. Ce genre d’objectif, nous le voyons beaucoup de fois à l’entraînement.

« Gagner à la 95e minute, c’est bien, mais quand Div marque le but, c’est encore mieux. »

Même sans Salah et Mane, Liverpool aura le choix entre Roberto Firmino, Diogo Jota, Origi et Takumi Minamino.

Origi avait été fortement lié à un déménagement au cours de l’été, et Klopp a précédemment admis sa surprise que des offres concrètes ne se soient pas concrétisées.

Réaffirmant ce point, Klopp a de nouveau fait comprendre pourquoi les autres parties n’attribuaient pas une note suffisamment élevée à Origi pour déposer des offres adéquates.

Klopp abasourdi par le manque d’intérêt

« Si j’étais dans un autre club, j’irais pour lui », a-t-il déclaré (via le Liverpool Echo). «Je pensais que cela arriverait parce qu’il n’avait pas un temps de jeu fantastique.

« Mais je ne peux pas croire que si vous ne jouez pas pour Liverpool, vous ne pouvez pas être bon. Cette équipe est exceptionnelle, et si vous êtes ici et êtes numéro 12, 13 ou 14, vous êtes exceptionnel.

« Je suis très heureux qu’il soit toujours là ! Je ne m’attendais pas à ce que cela se produise mais je n’aurais pas été surpris (s’il était parti).

«C’est un attaquant de premier plan, un garçon de premier plan. C’est comme ça. Il est depuis longtemps ici à Liverpool. Il a marqué certains des buts les plus importants de l’histoire de ce club.

