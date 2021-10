Les indices mid & small cap s’essoufflent après une forte hausse depuis 2020

En revanche, Nifty50 et Sensex ont gagné respectivement 50,1% et 48,5% au cours de la même période. Nifty50 affiche désormais un PE à terme sur un an de 22,5x, contre une moyenne sur cinq ans de 18,3. (Image représentative)

Les indices Nifty Midcaps et smallcaps ont continué de baisser pour la deuxième journée consécutive sur la comptabilisation des bénéfices alors que les valorisations montaient en flèche. Le Nifty Midcap se négocie actuellement à 25,5 fois ses bénéfices à terme sur un an, ce qui représente une prime énorme de 35 % par rapport à sa moyenne sur cinq ans. C’est inférieur à la valorisation record de 29,3x observée en août 2020, ont révélé les données de Bloomberg.

Ces deux indices, qui ont généré des rendements négatifs pendant deux années consécutives avant 2020, ont rebondi depuis lors, chacun gagnant respectivement 84 % et 92 %. En revanche, Nifty50 et Sensex ont gagné respectivement 50,1% et 48,5% au cours de la même période. Nifty50 affiche désormais un PE à terme sur un an de 22,5x, contre une moyenne sur cinq ans de 18,3.

Alors que l’indice Nifty Midcap perdait 692,40 points pour terminer la séance à 31 478,30 points, l’indice smallcap s’établissait à 11 202,10, en baisse de 278,60 points. Les deux indices ont chuté de plus de 2% mercredi, portant les pertes totales à plus de 4% chacun au cours des deux dernières séances.

Commentant la baisse des actions de taille moyenne, Sneha Poddar, AVP Research, Broking & Distribution, Motilal Oswal Financial Services, a déclaré : ont atteint des niveaux irréalistes. Cependant, si nous supprimons certains des noms très chers, cette correction offre des opportunités ascendantes, compte tenu des assouplissements proposés et de la reprise des activités économiques, de l’ambiance festive et de l’amélioration de la demande. »

Les bilans et les flux de trésorerie continuent de s’améliorer à mesure que les entreprises resserrent leurs coûts et se désendettent. À l’avenir, la livraison des bénéfices du deuxième trimestre de l’exercice 22 par rapport aux attentes de bénéfices fournirait une orientation supplémentaire au marché, a ajouté Poddar.

L’étendue du marché est restée faible mercredi, avec plus de deux actions glissant pour chaque hausse d’un titre. Sur les 3 427 actions négociées sur l’ESB, 2 322 actions ont baissé, tandis que 978 ont augmenté. 127 actions ont clôturé au même niveau que la veille.

Certaines des actions préférées des petites et moyennes capitalisations ont abandonné une partie de leurs gains cette semaine. Fait intéressant, quelques minutes après avoir atteint le cap de Rs 1 lakh crore de capitalisation boursière, l’action de l’Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) a renoncé à une grande partie de ses gains, après avoir cédé environ un quart de sa valeur en deux sessions.

« La société a plus que doublé au cours des deux derniers mois, même si les estimations du consensus sont restées en grande partie inchangées », a écrit Balaji Subramanian, analyste chez IIFL Securities dans une note. Il a ajouté que la participation du gouvernement dans l’IRCTC s’élève désormais à 7,8 milliards de dollars, ce qui augmente la possibilité d’une vente partielle de la participation, ce qui pourrait entraîner une perte potentielle de monopole dans le moteur de réservation de billets.

En termes absolus, IRCT a perdu le plus en valeur de marché, suivi par Hindustan Zinc. Alors que la capitalisation boursière de l’IRCTC a chuté de 23 094 crores de Rs, Hindustan Zinc a vu sa valorisation boursière chuter de 11 725 crores de Rs.

La capitalisation boursière combinée de l’indice Nifty Midcap s’est rétrécie de Rs 1,56 lakh crore au cours des deux dernières sessions à Rs 33,44 lakh crore.

