Les indices mondiaux, les prix du pétrole et la cotation des actions de CarTrade Tech pourraient guider les marchés boursiers indiens aujourd’hui

Les investisseurs surveilleront également le rythme de la vaccination COVID, les prix du pétrole et le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain. Image : .

SGX Nifty s’échangeait autour de 16 370 sur la bourse de Singapour, contre une clôture de mercredi à 16 572, le dernier jour de la semaine. Les acteurs du marché réagiront probablement aux inquiétudes liées à la croissance au milieu de la propagation de la variante COVID-19 Delta et des minutes de politique fédérales américaines qui ont signalé une réduction de son programme d’achat d’obligations en 2021. Les investisseurs surveilleront également le rythme de la vaccination COVID, les prix du pétrole et le mouvement de la roupie contre le dollar américain.

Belles perspectives : « Nifty devrait ouvrir à 16350, en baisse de 200 points. Mercredi, après avoir atteint un sommet à vie, Nifty a vendu de nombreuses ventes, ce qui n’était pas un bon signe pour longtemps. Nifty a un support à 16350, toute clôture en dessous qui peut le faire glisser à 16150. Il est important de maintenir un stop-loss strict sur ces marchés », a déclaré Gaurav Udani, fondateur et PDG de ThincRedBlu Securities.

CarTrade Tech partage ses débuts : Les actions de l’introduction en bourse de CarTrade Tech sont toutes prêtes à faire leurs débuts en bourse le 20 août 2021. L’introduction en bourse de CarTrade Tech a été souscrite 20,29 fois par les investisseurs. Les analystes constatent aujourd’hui un gain de cotation allant jusqu’à 20% pour CarTrade Tech.

FII et DII : Mercredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont déchargé des actions d’une valeur nette de Rs 595,32 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont vendu des actions d’une valeur nette de Rs 729,49 crore sur le marché boursier indien.

Veille mondiale : Les marchés boursiers asiatiques se négociaient principalement à la baisse au début de la séance de vendredi. Le Nikkei 225 du Japon a chuté de 0,74% tandis que l’indice Topix a perdu un demi pour cent. Le Kospi de la Corée du Sud a chuté de près de 1% tandis que le S&P/ASX 200 en Australie a grimpé de 0,2%. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, le S&P 500 a terminé légèrement en hausse dans une session agitée. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,19%, le S&P 500 a gagné 0,13% et le Nasdaq Composite a ajouté 0,11%.

Prix ​​du pétrole stables : Les prix du pétrole ont atteint leur plus bas niveau de trois mois vendredi, mais étaient sur la bonne voie pour une baisse hebdomadaire d’environ 6%, car de nouveaux blocages dans les pays à faible taux de vaccination confrontés à une augmentation des cas de la variante Delta ont assombri les perspectives de demande de carburant, selon .. Les contrats à terme sur le brut US West Texas Intermediate (WTI) pour septembre, qui expirent vendredi, ont augmenté de 35 cents ou 0,5% à 64,04 $ le baril à 01h15 GMT après avoir glissé de 2,7% jeudi. Le contrat d’octobre le plus actif a augmenté de 33 cents ou 0,5% à 63,83 $. Les contrats à terme sur le brut Brent ont augmenté de 27 cents ou 0,4% à 66,72 $ le baril après avoir chuté de 2,6% jeudi à sa clôture la plus basse depuis mai.

