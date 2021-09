Les indices non verbaux parlent plus fort que les mots

Dans certaines cultures, les câlins ou les baisers sont courants, mais pas dans d’autres. Dans certaines cultures, le contact visuel direct est préféré, mais pas dans d’autres.

Par Reeta Raina

Les humains utilisent le langage, à la fois verbal et non verbal, comme outil de communication depuis des siècles. La communication non verbale s’ajoute aux informations communiquées par le biais d’un format verbal, en utilisant l’expression faciale, la vocalisation, les artefacts, les gestes, l’espacement, etc. Selon les experts, une partie importante de notre communication est non verbale (65-70 %). En fait, la communication non verbale peut être une source d’information fiable dans des situations où le verbal n’est pas digne de confiance, ambigu ou difficile à interpréter. Sigmund Freud a dit : « Celui qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre peut se convaincre qu’aucun mortel ne peut garder un secret. Si ses lèvres se taisent, il bavarde du bout des doigts ; la trahison suinte de lui par tous les pores.

Mais il n’y a pas un seul langage non verbal universel – différentes sociétés utilisent des modèles et des manières différentes. En Angleterre, le geste du robinet de nez est un signal de secret, mais en Italie c’est un avertissement amical. Presque partout le mouvement de la tête de haut en bas signifie « oui » ou « je suis d’accord », ce n’est pas le cas en Bulgarie. Les Américains, les Allemands ou les Chinois préfèrent un espace personnel plus grand que les Latino-Américains, les Italiens ou les Moyen-Orientaux. Dans certaines cultures, les câlins ou les baisers sont courants, mais pas dans d’autres. Dans certaines cultures, le contact visuel direct est préféré, mais pas dans d’autres.

Dans un monde globalisé, où la main-d’œuvre peut provenir de nombreux pays et cultures, une mauvaise interprétation des indices non verbaux peut conduire à des malentendus. Par conséquent, les professionnels doivent étudier les normes d’interaction.

La communication non verbale est tout aussi importante dans ce monde hybride du travail post-Covid-19. Les conversations virtuelles peuvent être enrichies de la même manière que l’interaction physique en utilisant des gestes ou d’autres moyens, y compris des émoticônes, ou du texte en gras ou en italique ou en majuscules.

En fait, à l’ère de la communication virtuelle, les indices non verbaux peuvent parler plus fort que les mots. Le bon niveau d’énergie, le fait de parler avec passion, le ton correspondant à l’intention du message pourrait également s’avérer contagieux à l’écran.

L’auteur est professeur, FORE School of Management, New Delhi

