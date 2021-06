Les indices qui révéleraient qu’Ester Exposito a déjà un nouveau petit ami

in

Pourtant, certains adeptes du célèbre couple ont commencé à mener des “enquêtes”, basées sur les interactions des réseaux sociaux, et auraient trouvé la véritable raison de la séparation.

Une utilisatrice a créé un fil sur Twitter dans lequel elle explique qu’Ester sort très probablement avec le chanteur de genre urbain. Rauw Alejandro.

Immédiatement sa publication est devenue virale et l’utilisateur y a partagé des captures d’écran, des dates et même des vidéos qui prouveraient la théorie d’une romance entre le chanteur et l’actrice de Élite.

Les plus claires jusqu’à présent ont été les interactions publiques que l’interprète a faites sur les photos d’Ester.

Mais aussi, il y a quelques jours Rauw Il a prétendu être « perdu » en Europe, d’un endroit mystérieux ; Le même que les fans espagnols ont immédiatement déchiffré, le parc ‘El Retiro’, situé à Madrid, le lieu de résidence d’Exposito.

Quelques heures après la publication de ce qui précède, Ester et Raw ont commencé à mettre en ligne des vidéos de soirée en même temps dans un endroit qui semblait être le même et selon plusieurs internautes, la voix d’Ester pouvait être entendue en arrière-plan dans plusieurs vidéos de Raw.