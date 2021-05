Prix ​​Bitcoin (BTC)

Les indices S&P Dow Jones lancent trois indices de crypto-monnaie pour Bitcoin et Ether

S&P Dow Jones Indices a lancé lundi ses tout premiers indices de crypto-monnaie. Les trois index cryptographiques ont des symboles boursiers SPBTC pour Bitcoin, SPETH pour Ether et SPCMC pour une combinaison des deux actifs cryptographiques.

Les trois indices utiliseront les données de la société partenaire Lukka. C’est en décembre 2020, lorsqu’il a été annoncé pour la première fois qu’une division du fournisseur de données financières S&P Global Inc, lancera des indices de crypto-monnaie cette année. À l’époque, il a été noté que des données seraient fournies sur plus de 550 des cryptos les plus échangés.

Ces indices cryptographiques de S&P seront en concurrence avec les index existants de Bloomberg et Galaxy et normaliseront davantage les données des actifs cryptographiques à Wall Street.

«Maintenant que Bitcoin est un indice S&P, les gestionnaires d’actifs ne peuvent pas ignorer l’éléphant dans la salle», a déclaré Charles Edwards, fondateur de Capriole Investments.

Le prix des actifs cryptographiques respectifs ne sera pas présenté en dollars mais en points. La valorisation en points pour Bitcoin est de 7678, Ethereum de 29405 et de 5895 pour MegaCap.

Au lieu du prix réel, chaque indice mesure l’appréciation des prix.

CryptoCart CC 20,200,00 $%Bitcoin BTC 56 008,92-4,30% Ethereum ETH 3 495,61 $ + 12,00%

