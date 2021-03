Les Indiens adorent regarder PUBG Mobile malgré l’interdiction

On pourrait penser que l’interdiction de PUBG Mobile en Inde affecterait sa popularité, mais cela ne semble pas être le cas. En fait, le jeu semble être tout aussi populaire pour les téléspectateurs qu’il l’était auparavant.

Selon une analyse partagée par Esports Charts, l’audience en hindi de PUBG Mobile est toujours la deuxième plus élevée de toutes les langues malgré l’interdiction du jeu en Inde.

(Crédit d’image: Graphiques Esports)

PUBG Mobile vs Garena Free Fire: une bataille de téléspectateurs

Le rapport semble montrer que l’audience en hindi de PUBG Mobile est à 29,2% juste derrière Bahasa Indonesia qui est la plus populaire et contribue à 33,9%. Ce pourcentage sur un total de 134,6 millions de téléspectateurs dans le monde pour PUBG Mobile. Cependant, nous devons garder à l’esprit que ce rapport ne prend en compte que les événements eSports qui ont eu lieu en 2020.

Et le rapport montre que l’interdiction a eu un impact sur l’audience de PUBG Mobile et que Garena Free Fire en a tiré parti. L’audience indienne de Free Fire n’était que de 0,39% en août 2020, qui est passée à 6,81% après l’interdiction en septembre et à 9,9% en décembre. Cela en fait un bond considérable pour le nombre de téléspectateurs de Garena Free Fire en Inde.

(Crédit d’image: Graphiques Esports)

À l’échelle mondiale cependant, l’audience de PUBG Mobile et Garena Free Fire a connu des hauts et des bas qui étaient principalement liés aux tournois en cours à l’époque. Il y a eu des mois où PUBG Mobile a largement éclipsé l’audience de Free Fire et vice-versa les autres mois.

PUBG Mobile et Garena Free Fire ont tous deux été de grandes réussites en 2020 et c’est principalement parce qu’il a nourri la scène e-sport locale dans différents pays. Cela a à son tour créé une base fidèle de téléspectateurs. Comme en Inde, les gens regardent toujours le match même s’ils ne peuvent plus y jouer officiellement.