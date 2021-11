Les Indiens aux États-Unis peuvent refinancer leurs prêts étudiants

«Cela réduira non seulement considérablement leur taux d’intérêt, mais les libérera également des obligations d’un cosignataire et d’une garantie. Pouvoir libérer leurs ressources familiales va réduire considérablement le fardeau mental de tout étudiant. »

MPower Financing a lancé le programme international de refinancement des prêts étudiants (refi) pour les diplômés indiens travaillant aux États-Unis. «L’objectif est de garantir que les diplômés prometteurs du monde entier puissent démarrer leur carrière sur des bases financières solides en refinançant jusqu’à 100 000 $ (environ Rs 75 lakh) de prêts d’études auprès d’institutions financières indiennes. En plus de libérer les cosignataires et les obligations de garantie, les candidats retenus peuvent réduire considérablement leurs taux d’intérêt tout en construisant leur historique de crédit aux États-Unis », a déclaré MPower Financing dans un communiqué.

« Notre objectif est de permettre aux étudiants qui étudient aux États-Unis en leur offrant la possibilité de refinancer leurs prêts d’études par le biais d’un processus simple et rapide », a déclaré Ashwini Kumar, directeur général du bureau indien de MPower. «Cela réduira non seulement considérablement leur taux d’intérêt, mais les libérera également des obligations d’un cosignataire et d’une garantie. Pouvoir libérer leurs ressources familiales va réduire considérablement le fardeau mental de tout étudiant. »

Les candidats éligibles doivent être diplômés d’une université américaine ou canadienne et avoir au moins trois mois d’expérience de travail. Une grande variété d’autorisations de travail sont éligibles, y compris OPT, H1-B, et autres.

