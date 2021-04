Les Indiens de Mumbai à bord d’Usha International en tant que partenaire officiel et BKT Tyres en tant que partenaire pneumatique

La 14e édition du tournoi aura lieu à Chennai le 9 avril 2021 dans six villes indiennes: Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Mumbai et Kolkata.

Mumbai Indians poursuit son association avec Usha International en tant que partenaire officiel de la franchise pour le prochain IPL et a rejoint Balkrishna Industries Ltd. (BKT Tyres) en tant que partenaire officiel des pneus. «Nous sommes ravis de poursuivre notre association avec Usha International et BKT Tyres. Nous avons toujours cru en avoir des relations de longue date avec nos marques partenaires et notre association avec Usha et BKT Tyres reflète la foi et l’engagement des deux marques au cours de toutes ces années », a déclaré le porte-parole des Indiens de Mumbai.

Dans le cadre de l’association, le logo Usha sera visible sur les casquettes latérales et les casques des joueurs du MI et sur le tapis lors du tirage au sort spécifié. Destiné uniquement au public en ligne / à la télévision cette année, le stade aura également un énorme mur LED, des écrans géants et des panneaux de périmètre sur le sol, qui feront jouer la marque Usha à différents moments du match. En raison des restrictions imposées par Covid, l’accent est mis sur la création d’expériences virtuelles et Usha a prévu une série d’activations chevauchant diverses plates-formes numériques pour accroître l’engagement des parties prenantes et le rappel de la marque. Cela comprend des concours les jours où les Indiens de Mumbai jouent, dans lesquels les consommateurs peuvent gagner une opportunité d’interagir virtuellement avec leurs joueurs MI préférés. De plus, Usha lancera également une campagne numérique unique, mettant en vedette certains joueurs.

Pour Rajiv Poddar, directeur général adjoint de BKT Tyres, le cricket est un jeu très apprécié et suivi partout en Inde. «Nous croyons à la construction d’un héritage et aux fruits d’un travail acharné et de la ténacité, qui résonne dans tous nos partenariats sportifs internationaux. Nous sommes vraiment fiers d’être à nouveau associés à une équipe emblématique qui s’est créée un tel nom dans le sport et reflète notre grande croyance en l’excellence et la persévérance », a-t-il ajouté.

Usha International est le partenaire officiel de Mumbai Indian pour les huit années consécutives, tandis que les pneus BKT sont le partenaire pneu officiel de l’équipe pour la deuxième année consécutive.

