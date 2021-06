Les Indiens n’ont gagné que 241 millions de dollars de Bitcoin en 2020 tandis que les Américains ont gagné plus de 4 milliards de dollars, les Chinois plus de 1 milliard de dollars

Les investisseurs américains ont pu gagner environ 4,1 milliards de dollars en gains Bitcoin réalisés en 2020 – plus de trois fois le prochain pays le plus élevé, la Chine. (Image : .)

Les investisseurs qui ont parié sur le début du boom du Bitcoin l’année dernière ont ratissé la moolah. L’afflux de dollars institutionnels dans Bitcoin de la part d’éminents gestionnaires de fonds spéculatifs tels que Paul Tudor Jones – qui aurait comparé investir dans Bitcoin à un investissement précoce dans Apple et Google – et des entreprises telles que Tesla, MicroStrategy, Square, etc., a déclenché un mouvement progressif pour le crypto dans le monde financier traditionnel. Par conséquent, les investisseurs américains ont pu gagner environ 4,1 milliards de dollars de gains Bitcoin réalisés en 2020 – plus de trois fois le prochain pays le plus élevé, la Chine, selon un nouveau rapport de la société de logiciels Chainalysis classant les 25 premiers pays avec les gains réalisés les plus importants. Les investisseurs chinois ont réalisé 1,1 milliard de dollars de bénéfices en Bitcoin au cours de l’année, tandis que l’Inde s’est classée “étonnamment bas”, probablement en raison des préoccupations réglementaires du gouvernement concernant les crypto-monnaies.

«Avec plus d’un milliard de citoyens, l’Inde est le deuxième pays le plus peuplé du monde et possède la cinquième économie avec un PIB de 2 900 milliards de dollars. Cependant, le pays se classe étonnamment bas au 18e rang des gains d’investissement Bitcoin à 241 millions de dollars. Cela peut être le résultat de l’hostilité historique du gouvernement indien envers la crypto-monnaie », note le rapport.

« L’Inde doit se concentrer sur la création de richesse à long terme. Nous avons eu plusieurs années d’incertitude et presque deux ans d’interdiction de crypto. L’incertitude empêche les gens de prendre des décisions de carrière et d’investissement à long terme. Si nous avons des réglementations habilitantes qui permettent à la richesse et à l’écosystème des développeurs de s’accumuler, nous serons dans les trois premiers en un rien de temps. Aux États-Unis, par exemple, les gens ont eu la possibilité d’investir pendant le marché baissier de 2018 et 2019 », a déclaré à Financial Express Online Rameesh Kailasam, PDG d’IndiaTech.org, une association industrielle représentant les start-ups Internet grand public, les licornes et les investisseurs. .

Bitcoin a connu une croissance significative en 2020. Son prix a augmenté de 3,8 fois, passant de 7 195 $ au 1er janvier 2020 à 27 424 $ au 30 décembre 2020, tandis que sa capitalisation boursière a également bondi de 3,9 fois, passant de 130 milliards de dollars à 509 milliards de dollars en 12 mois, selon Données CoinGecko. « Les investisseurs indiens sont en concurrence les mains liées dans le dos. La RBI, les banques, l’absence d’un écosystème d’analyse florissant, tout cela entrave le commerce. Peut-être qu’un jour la RBI réalisera vraiment comment ils ont dicté de manquer le bus ? Mathew Chacko, associé du cabinet d’avocats Spice Route Legal, a déclaré à Financial Express Online.

Pour arriver aux données, la société de recherche basée à New York Chainalysis a déclaré qu’elle pourrait “produire une bonne estimation en utilisant les données de transaction des services suivis par Chainalysis”. Il a mesuré les flux en chaîne vers chaque échange de crypto-monnaie et a approximé les gains totaux en dollars américains réalisés sur Bitcoin en mesurant les différences de prix au moment où il a été retiré de la plate-forme par rapport au moment où il a été reçu. Il a ensuite réparti ces gains (ou pertes) par pays en fonction de la part de trafic Web que chaque pays représente sur le site Web de chaque échange. Cela a donné à Chainalysis “une estimation raisonnable” des gains réalisés par pays, bien qu’il n’ait pas tenu compte des gains sur les actifs qui n’avaient pas encore été retirés d’un échange.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

