Les Indiens ont 40 milliards de dollars en crypto-monnaie, selon un rapport

Les investissements dans les crypto-monnaies en Inde ont gagné du terrain au cours de la dernière année, indiquent les données de la blockchain. Malgré la situation réglementaire ambiguë du pays, plus de 15 millions d’Indiens ont acheté ou vendu des monnaies numériques.

Les investissements indiens en crypto-monnaie augmentent dans un contexte d’incertitude réglementaire

Un nombre croissant d’Indiens ont investi de l’argent dans des crypto-monnaies au cours de la dernière année, dans lesquelles les principales devises ont atteint des sommets historiques sur le marché. Les investissements dans les actifs cryptographiques sont passés d’environ 200 millions de dollars à près de 40 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg, citant la société de criminalistique blockchain Chainalysis.

La croissance massive a été enregistrée malgré un avenir incertain pour la monnaie numérique décentralisée dans le deuxième pays le plus peuplé du monde. La hausse de l’intérêt pour les investissements se produit dans le contexte d’une attitude généralement hostile, mais aussi ambiguë, de la banque centrale indienne à l’égard des crypto-monnaies.

Plus de 15 millions d’Indiens ont acheté et vendu des cryptos, a ajouté la publication, sans tenir compte d’une proposition d’interdiction du commerce des devises. Leur nombre approche les 23 millions de commerçants de crypto-monnaie aux États-Unis et dépasse de loin les 2,3 millions de commerçants actifs au Royaume-Uni.

L’augmentation notable des investisseurs en crypto-monnaie est largement associée aux Indiens âgés de 18 à 35 ans, selon Sandeep Goenka, co-fondateur de l’échange crypto Zebpay. Goenka, qui a représenté l’industrie dans les discussions réglementaires avec le gouvernement, a expliqué qu’il est beaucoup plus facile pour les jeunes d’investir dans les crypto-monnaies que dans l’or :

Vous allez en ligne, vous pouvez acheter des crypto-monnaies, vous n’avez pas à les vérifier, contrairement à l’or.

Les Indiens trouvent de l’or dans le Bitcoin

Historiquement, l’or a été un investissement très populaire en Inde, où les ménages possèdent environ 25 000 tonnes de métal précieux. Cependant, les dernières données du World Gold Council ont indiqué que les adultes de moins de 34 ans sont moins attirés par l’or que les Indiens plus âgés.

Un jeune entrepreneur qui a abandonné l’or et s’est tourné vers les crypto-monnaies a investi plus d’un million de roupies indiennes (environ 13 400 $) dans le bitcoin (BTC), l’ethereum (ETH) et le dogecoin (DOGE) depuis décembre. Pour acheter les pièces, Richi Sood, 32 ans, a emprunté une partie de l’argent à son père.

Sood, qui a vendu une partie de sa crypto-monnaie lorsque BTC a dépassé la barre des 50 000 $ en février, puis racheté lorsque les prix ont chuté, a utilisé le produit pour financer l’expansion à l’étranger de sa société d’éducation, Study Mate India. Elle dit que les crypto-monnaies ont des rendements à court terme plus élevés que l’or, en détaillant :

Je préfère mettre mon argent en crypto-monnaies qu’en or. Les crypto-monnaies sont plus transparentes que l’or ou la propriété.

Rien qu’au cours des 12 derniers mois, les valeurs quotidiennes des transactions cryptographiques ont grimpé de près de 900%, révèle le rapport. Dans le même temps, l’Inde n’a pas encore adopté de réglementation complète pour l’expansion de l’espace cryptographique, et le manque de clarté a probablement rebuté de nombreux investisseurs et commerçants potentiels.

En 2018, la Reserve Bank of India a publié une circulaire interdisant aux institutions financières de fournir des services aux sociétés de cryptographie. Cependant, en mai de cette année, la RBI a informé les banques que l’instruction n’était plus valide, citant une décision de la Cour suprême d’un an. Cependant, plusieurs banques commerciales ont récemment arrêté les services aux clients négociant des crypto-monnaies.

Que pensez-vous que l’avenir réserve aux crypto-monnaies en Inde ? Partagez vos réflexions sur la question dans la section commentaires ci-dessous.

