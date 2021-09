Les Indiens ont besoin de 11 manches pour battre les Royals

09/02/2021 à 7h50 CEST

.

Le receveur Austin Hedges a frappé un simple RBI pour le bris d’égalité en 11e manche et les Indians de Cleveland ont battu les Royals de Kansas City 5-3. Le coup sûr de Hedges s’est rendu au champ droit et a permis au coureur de pincement Daniel Johnson de marquer depuis le deuxième but.

Sur la butte, le triomphe a été marqué par le soulagement de Blake Parker (2-0) en un seul épisode. Les Royals ont perdu contre le plus proche Ervin Santana (1-2).

Victoires partagées entre les rouges et les cardinaux

Le joueur de premier but Paul Goldschmidt a réussi deux coups de circuit, dont celui qui a scellé le Les Cardinals de Saint-Louis gagnent 5-4 contre les Reds de Cincinnati dans le premier match d’un programme double. Avec leur victoire, les Cardinals restent dans la course pour le wild card de la Ligue nationale. Les Reds sont entrés dans la journée à égalité avec les Padres de San Diego pour la deuxième wild card de la Ligue nationale, à 2,5 matchs derrière les Cardinals et les Phillies de Philadelphie.

Goldschmidt (24 ans) a sorti le ballon du terrain en première manche, seul, mais son coup de circuit en quatrième manche, avec un coureur sur les sentiers, a marqué le triomphe de Saint-Louis.

Sur le monticule, le bénéficiaire a été l’équipe de relève dominicaine Génesis Cabrera (3-5) en deux manches, au cours desquelles il a accordé trois coups sûrs et retiré deux frappeurs sur des prises. La défaite a été portée par le partant Wade Miley (11-5) en quatre manches. Les Reds ont ainsi perdu quatre matchs de suite pour la première fois depuis qu’ils en ont perdu quatre de suite du 16 au 19 juillet.

Dans le match 2, Ranger Nick Castellanos a frappé un grand chelem, a réussi un circuit et a terminé avec six points produits pour les Reds, qui ont battu les Cardinaux 12-2. Castellanos (26 ans) a frappé un grand chelem en deuxième contre les lancers du partant JA Happ, sans retrait en manche. Dans le premier épisode, il a frappé son premier coup de circuit de la journée, contre Happ, menant un coéquipier sur la base.

Le joueur de troisième but vénézuélien Eugenio Suárez (24 ans) a également frappé de quatre coins en cinquième manche pour punir les lancers du releveur Brandon Dickson, sans coéquipiers sur la base, lorsque le lanceur avait retiré un coup de la manche.

La victoire a été attribuée au partant Sonny Gray (7-5) en cinq manches. Pour les Cardinals, la défaite a été remportée par Happ (8-7) en un seul épisode.

Le retour triomphal de Weaver chez les Padres

Le partant Luke Weaver est revenu au monticule après une absence de trois mois et demi et a lancé six manches solides dans le 8-3 Les Diamondbacks de l’Arizona l’emportent sur les Padres de San Diego. Avec leur victoire, les Diamonbacks évitent de balayer dans la série et aussi que les Padres gagnent du terrain dans la course à la wild card de la Ligue nationale. Les Padres sont à égalité avec les Reds de Cincinnati pour la deuxième wild card de la Ligue nationale.

En route vers la victoire, Weaver (3-3) a accordé quatre coups sûrs, un circuit et un point, et a retiré trois frappeurs par retrait au bâton. Weaver a fait son premier départ depuis le 16 mai après avoir été écarté en raison d’une douleur à l’épaule.

En attaque, le joueur de troisième but Josh VanMeter (5) l’a aidé en frappant un coup sûr aux quatre coins avec un coureur sur les sentiers. Pour les Padres, la défaite a été portée par le partant japonais Yu Darvish (7-9) en 2 2/3 manches.

Gilbert et Crawford mènent le triomphe des Mariners

Le partant recrue Logan Gilbert et quatre releveurs se sont combinés pour victoire 1-0 aux Astros de Houston, les laissant sans marquer pour la deuxième journée consécutive. Seattle il a emmené les leaders de l’AL West deux des trois de la série, et bien qu’ils soient toujours à 6,5 matchs de Houston dans leur division, ils restent en compétition pour la wild card. Gilbert a travaillé cinq épisodes et est sorti sans décision, tandis que la victoire a été créditée par le relais Justus Sheffield (6-8) en un seul épisode.

L’arrêt-court JP Crawford a marqué le seul point sur un ballon sacrifice du joueur de deuxième but Abraham Toro en sixième manche. Pour les Astros, la défaite a été portée par le partant Jake Odorizzi (6-7) en cinq manches.

Duran simple et pousse les Red Sox à gagner

Ranger Jarren Duran a frappé le bris d’égalité RBI simple en neuvième manche et les Red Sox de Boston, qui ont été touchés par une épidémie de covid, battre les Rays de Tampa Bay 3-2 et ils ont arrêté leur séquence de neuf victoires consécutives. Avec leur victoire, les Red Sox ont surpris les Rays, leaders de la division Est de la Ligue américaine. Boston a deux matchs d’avance sur les Athletics d’Oakland dans la course pour le deuxième wild card de l’AL.

Le joueur de champ intérieur de Boston Yairo Muñoz est devenu le dernier joueur de Boston à être testé positif pour le coronavirus. Huit joueurs de Boston et deux entraîneurs ont été testés positifs ou sont considérés comme des contacts étroits depuis vendredi dernier.

Le receveur portoricain Christian Vázquez (6) a frappé des quatre coins de la septième manche et a sorti le ballon du terrain lorsqu’il a trouvé les lancers du releveur Collin McHugh, sans coureurs devant. Sur le monticule, la victoire a été attribuée au relève Garrett Whitlock (7-2) en deux manches blanches et a remporté la victoire.

Pour les Rays, l’arrêt-court dominicain Wander Franco (7) a frappé un retour complet en troisième contre le travail du partant Chris Sale, portant un coéquipier en circulation avec un seul retrait restant pour conclure la manche. Franco a prolongé sa séquence sur la base à 32 matchs. Il n’est plus qu’à égaliser le Temple de la renommée Mel Ott (1929) et Arky Vaughn (1932) pour le troisième plus long tronçon pour un joueur de moins de 21 ans.

La perte a été portée par le plus proche Pete Fairbanks (3-5) dans un épisode.

Rookie Sheets frappe deux circuits dans la victoire des White Sox

Le frappeur désigné recrue Favin Sheets a frappé une paire de circuits pour les White Sox de Chicago, qui ont vaincu les Pirates de Pittsburgh 6-3. Les White Sox (78-56) ont gagné pour la cinquième fois en six matchs et sont 22 matchs au-dessus du pourcentage de 0,500 pour la première fois depuis le 13 septembre 2006 (84-62). Les Pirates (48-85) ont perdu quatre sur cinq.

Sheets (8), qui a été promu du triple A de Charlotte avant le match, a frappé un circuit de trois points contre le partant Max Kranick avec deux retraits en quatrième manche pour briser une égalité sans but. Après que les Pirates aient laissé le point égal bloqué au premier but, Sheets a réussi un lancer en solo pour le releveur Duane Underwood Jr. en fin de huitième pour son huitième circuit de la saison.

Le receveur cubain Yasmani Grandal a touché le ballon à deux reprises en trois déplacements vers la surface du frappeur et a frappé la caisse enregistreuse à deux reprises. Grandal est 9 sur 17 (0,529) en quatre matchs depuis son retour de la liste des personnes handicapées de 10 jours. L’arrêt-court dominicain Leury Garcia est apparu quatre fois avant que le lanceur, connecté deux fois, ait effectué un point et en ait marqué un. Le joueur de troisième but des White Sox Yoan Moncada a frappé un simple au champ intérieur en cinquième pour prolonger sa séquence de frappeurs, un sommet en carrière, à 16 matchs.

La victoire a été attribuée au partant, Carlos Rodón (10-5) en cinq manches. La défaite des Pirates a été portée par Kranick (1-3) en quatre manches et deux tiers.

Grichuk frappe un sacrifice et marque la victoire des Blue Jays

Randal Grichuk a frappé la mouche du sacrifice en séries éliminatoires en huitième manche et Les Blue Jays de Toronto ont battu les Orioles de Baltimore 5-4. Toronto a marqué plus de trois points pour la troisième fois à ses 13 derniers matchs. Les Blue Jays restent à 4 1/2 matchs derrière les Red Sox de Boston pour la deuxième wild card de l’AL.

Le joueur de deuxième but Marcus Semien (33 ans) a frappé un circuit en solo en première manche, tandis que le ranger cubain Lourdes Gurriel Jr., qui était 2 en 3, a marqué deux points pour aider les Blue Jays à remporter deux matchs dans la série. contre les Orioles, avec lesquels il atteint 56 points produits jusqu’à présent cette saison.

Sur la butte, la victoire a été créditée par le relais Tim Mayza (5-2) en un épisode. Pour les Orioles, la défaite a été portée par le soulagement Dillon Tate (0-5) en un seul épisode.

Cabrera frappe à nouveau un home run dans la victoire des Tigers

Le frappeur désigné vénézuélien Miguel Cabrera a frappé un circuit de deux touchés, le 502e de sa carrière, a produit un simple en septième manche, et Les Tigers de Detroit battent Oakland Athletics 8-6. Avec leur victoire, les Tigers ont mis fin à une séquence de quatre défaites consécutives.

Cabrera (15) a fait sortir le ballon du terrain en quatrième manche en poursuivant les lancers du partant James, menant un coéquipier en cours de route. Son compatriote le joueur de deuxième but Harold Castro (2) a également frappé un coup sûr en quatre coins en sixième manche pour punir les lancers du relève vénézuélien Yusmeiro Petit.

Au monticule, la victoire a été attribuée au relève portoricain Joe Jiménez (5-1) en une manche, en retirant les trois retraits de la septième manche parfaite. Closer Gregory Soto a enregistré son 17e arrêt jusqu’à présent cette saison en travaillant une manche et en retirant deux prises sur des prises.

L’Athlétisme avait en attaque le ranger dominicain Starling Marte (10), qui a fait disparaître le ballon du terrain en quatrième manche, lorsqu’il a trouvé les terrains du partant dominicain Wily Peralta, sans coureurs devant, sans retrait dans l’épisode. La défaite a été emportée par le relève AJ Puk (0-2) en accordant deux coups sûrs et deux points.

Cole en retire 15 dans la victoire des Yankees

Le partant Gerrit Cole a réussi 15 retraits au bâton, la plupart de la saison, en sept manches et a enregistré sa 14e victoire en tant que leader de l’AL, et le Yankees de New York ils ont arrêté leur séquence de quatre défaites consécutives vaincre les Angels de Los Angeles 4-1.

Cole (14-6) a accordé quatre coups sûrs et n’a pas marché tout en enregistrant son plus grand total de retraits au bâton depuis qu’il a rejoint les Yankees. Le droitier a été exceptionnel lors de son premier départ dans sa ville natale d’Orange depuis qu’il a refusé l’offre d’agence gratuite d’un million de dollars des Angels il y a deux ans pour l’accord encore plus élevé de 324 millions de dollars de New York. Cole a prolongé sa meilleure séquence sans but en carrière à 21 2/3 manches avant que David Fletcher ne lance un doublé RBI en sixième pour les Angels.

Aaron Judge a frappé son 30e home run et Luke Voit a frappé un simple de deux points pour les Yankees, qui en avaient remporté 13 d’affilée avant son dérapage.

La séquence de trois victoires consécutives des Angels s’est terminée lorsque New York a évité d’être balayé dans la série de trois matchs. La défaite des Angels est tombée contre le partant Packy Naughton (0-1) en 3 2/3 manches.